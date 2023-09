﻿Unmut in Reesdorf und Schmalstede: Wieder Wirrwarr um Tempo 30

Reesdorf/Schmalstede. Was denn nun? In Gemeinden des Amtes Bordesholm wundern sich kommunalpolitisch und anderweitig Aktive darüber, wie wenig nachvollziehbar es die Verkehrsbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit Tempo 30 hält. Was ist dran an dem Unbehagen, das zuletzt in Reesdorf und Schmalstede laut wurde?

Große Aufregung in der kleinen Gemeinde Reesdorf. Mal eben für nichtig erklärt worden sei kürzlich im Anschluss an eine Verkehrsschau die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 an der Bushaltestelle, empörte sich die Reesdorferin Lea Prüß in der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses.

Bereits 2001 stellte die Kreisverwaltung an der Haltestelle entlang der Dorfstraße auf einer Strecke von etwa 200 Metern Tempo-30-Schilder auf. Begründung: Viele Kinder und Jugendliche nutzten dort den Schulbus, eine Gefährdungssituation sei nicht auszuschließen. Jetzt, 22 Jahre später, hieß es plötzlich, dass „die damals angewandten rechtlichen Begründungen nicht mehr auf den derzeit gültigen Schulwegerlass angewandt werden“ könnten.

Tempo-30-Schilder in Reesdorf einfach wieder abgeschraubt

Beim Befund allein blieb es nicht. Kräfte des zuständigen Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) schritten sogleich zur Tat und schraubten die Tempo-30-Schilder von den Stangen. Geschehen ist das nach Auskunft der Kreisverwaltung, weil neben dem LBV auch Polizei und Straßenverkehrsbehörde im eigenen Haus Bedenken wegen des Schulwegerlasses ausgesprochen hatten.

Auch Karsten Wackenhut und Tochter Lale beteiligten sich an der kreativen Aktion für Tempo 30 in Reesdorf. © Quelle: Sonja Dreier

Zwar leben in Reesdorf kaum mehr als 150 Frauen, Männer und Kinder, die jedoch können mächtig mobil machen. Auf dem Hofgelände von Gemeindevertreterin Sonja Dreier organisierte sich eine Protestbewegung, um die entfernten offiziellen Schilder durch selbstgemalte zu ersetzen und am kommenden Sonntag öffentlichkeitswirksam in privaten Vorgärten an der Dorfstraße aufzustellen.

Menschen in Reesdorf werben kreativ für Tempo 30

Das scheint allerdings gar nicht mehr nötig. „Wir haben aufgrund der nachvollziehbaren Bedenken der Anwohnenden unsere Entscheidung neu überdacht“, teilt der Kreis Rensburg-Eckernförde auf Nachfrage der Kieler Nachrichten mit. Das Resultat: „Unser bisheriges Ergebnis war falsch und daher haben wir uns entschieden, die Beschilderung wieder anzubringen.“

Es folgt eine ausdrückliche Entschuldigung der Behörde und das Versprechen, dass aufgrund eines frisch etablierten Instruments zur Qualitätssicherung eine solche Panne, die kürzlich auch in Dänischenhagen passierte, „nicht wieder vorkommt“.

Das kreative Schilderaufstellen in Reesdorf startet am 1. Oktober um 16 Uhr. Zum einen soll damit laut Dreier die „satirereife Aktion“ des Kreises ins Licht gerückt werden, vor allem aber will die Initiative beim autofahrenden Volk dafür werben, auch vor und hinter der kurzen 30er-Passage „achtsam zu fahren“.

Aufregung um Temp 30 auch in Schmalstede

Ärger gab es auch in Schmalstede, wo ebenfalls ein Tempo-30-Schild entfernt wurde. Die Tafel befand sich innerhalb einer entsprechenden Zone und war damit formal gesehen schlicht überflüssig. Beziehen sollte sich das Schild jedoch auf den schmalen und wildwechselträchtigen Plattenweg zwischen Schmalstede und Reesdorf. Und genau dort, so sichert der Kreis zu, soll es zügig wieder aufgestellt werden – dann aber hinter der Ortstafel, sodass die Sache „schlüssig und rechtskräftig“ sei.

Quelle der Aufregung ist die Schmalsteder Bürgermeisterin Tina Schuster (FDP). Die hatte angeregt, auf besagtem Plattenweg Radarkontrollen vorzunehmen, um dann verdutzt wahrzunehmen, dass der Schuss voll nach hinten losging. „Hätte man die Bürgermeisterin an der Verkehrsschau beteiligt, wäre das gar nicht passiert“, meint die ansonsten wieder mit dem Kreis und der Welt versöhnte Liberale.

