Radwegsanierung

Nach der Sperrung in Eckernförde steht im Oktober die nächste Baustelle an der B76 an. Zwischen Neudorf-Bornstein und Altenhof saniert der LBV einen Radweg. Dafür wird auch die Bundestraße je halbseitig gesperrt. Teilweise müssen Autofahrer mit längeren Umwegen rechnen.