Regatta auf der Innenförde

Historische Weltumsegler in Kiel: ASV feiert Jubiläum des ersten Whitbread Round the World Race

Vor 50 Jahren starteten 15 Kieler Studenten in ihr großes Segelabenteuer, nahmen am ersten Whitbread Round the World Race teil, dem Vorläufer des Ocean Race. Nun feiern sie Jubiläum, unter anderem mit einer Regatta historischer Jachten auf der Innenförde.