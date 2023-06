Queere Community

Eierwürfe und mutmaßliche Schläge beim Christopher Street Day in Rendsburg

Jugendliche haben beim Christopher Street Day (CSD) in Rendsburg Eier in Richtung der Teilnehmenden geworfen. Das Organisationsteam spricht außerdem von einem körperlichen Angriff auf eine 17-jährige trans Person. Am CSD in Rendsburg beteiligten sich rund 300 Menschen.