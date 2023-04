﻿Ahmadiyya-Gemeinde Kiel setzt Linde: Schulleiterin wehrt sich gegen Kritik

Integrationswille bewegt die islamische Ahmadiyya-Gemeinde, zu ihrem 100-jährigen Bestehen bundesweit Bäume zu spenden, so auch an der Regenbogenschule Quarnbek. So wehrt sich die Schulleiterin gegen Kritik.

Quarnbek. Die Baumpflanzaktion der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde Kiel an der Regenbogenschule im Quarnbeker Ortsteil Strohbrück war wie ein kleines Schulfest organisiert. Mit einem Lied, einer von Schülern gestalteten Schulrallye und Speisen nach Rezepten aus Pakistan wurde eine Linde als Geschenk begrüßt.

Im Vorfeld war in der Gemeinde Kritik laut geworden. Schulleiterin Sabine Simon ordnete das Geschenk der Ahmadiyya-Gemeinde ein: „Was hat so eine Aktion in der Grundschule zu suchen? Ganz klar: In einer aus den Fugen geratenen Zeit können wir nicht früh genug beginnen, unseren Kindern zu vermitteln, dass ein wertschätzendes Miteinander ein großes Gut ist. Und dass wir nur so friedlich miteinander leben können.“

Sabine Simon erinnerte: Die Regenbogenschule ist seit 2020 Naturparkschule. Sie kooperiert mit dem Naturpark Westensee/Obere Eider. Der sorgsame Umgang mit der Natur steht im Vordergrund. Eine Linde passt als Geschenk zu den Maximen der Schule.

Regenbogenschule Strohbrück: Projekttage vor Aktion der Ahmadiyya-Gemeinde Kiel

Und: „Unsere Schule zeichnet sich durch friedliches Miteinander aus.“ Sie betonte: „Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass schon unsere Grundschulkinder lernen, dass es fünf Weltreligionen gibt mit vielen kleinen, dazugehörigen Religionsgemeinschaften. Das ist auch ein Thema im Religions- und Philosophieunterricht in dritten und vierten Klassen.“ Die Schule hatte die Lindenpflanzung zum Anlass für Projekttage zur Natur, einer Schulrallye mit neun Rätselstationen und selbstgemachten Bildern und Gedichten genommen.

„Wir sind für alles offen“, sagte Bürgermeister Klaus Langer über die Initiative der Ahmadiyya-Gemeinde Kiel. Initiator war Syed-Abdul-Slam Rizwan, Vorsitzender der dem Islam verbundenen religiösen Gemeinschaft. Er fragte bei der Regenbogenschule an, weil seine Kinder dort zur Schule gehen.

Imam Hasib Ghaman: Wir möchten das Verbindende zeigen

Hasib Ghaman, Imam und islamischer Theologe aus Kiel, sagte über die Baumpflanzung: „Wir möchten damit das Verbindende zwischen den Menschen zeigen.“ Ein Baum produziere pro Tag die Luft, die zehn Menschen atmeten. „Er fragt nicht, wer die Luft atmet. Sie ist für alle da.“ Von einer Baumpflanzung profitiere jeder.

Die Baumspende in Quarnbek gehört zu den bundesweiten Aktionen, mit denen die Ahmadiyya-Gemeinde ihr 100-jähriges Bestehen in Deutschland und ihr 40-jähriges Bestehen in Schleswig-Holstein feiert. Zu den Ahmadiyya-Gemeinden zählen in Deutschland mehr als 45 000 Menschen.

Erste Baumpflanzaktion der Ahmadiyya-Gemeinde in Schleswig-Holstein war 1986

In Schleswig-Holstein pflanzte die Gemeinde 1986 den ersten Baum. Bei Husum wurden rund 4000 Stecklinge als Wald gesetzt, am 26. April ist in Bad Segeberg die nächste Pflanzaktion, am 5. Mai in Idstedt.

Habib-Ullah Tariq flüchtete vor mehr als 40 Jahren aus Pakistan. Er fand in Deutschland Sicherheit. „Wir haben eine Bringschuld, wir wollen etwas zurückgeben“, erklärte er. „Jeder muss dem Land, in dem er lebt, dienen. Es weiterbringen. Für die Gesellschaft. Für das Land.“