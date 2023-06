﻿Lärm im Dorf: So erleben die Menschen in Hohn Air Defender 2023

Hohn. Das Wummern schwillt an, schließlich dröhnt es in den Ohren. Auf dem Flugplatz in Hohn startet gerade einer der Fighterjets des Nato-Luftwaffenmanövers Air Defender 2023. Hinter dem Zaun an der Start- und Landebahn halten sich die Schaulustigen die Ohren zu. Gerade als die Lautstärke abklingt, startet schon die nächste Maschine. Kurz die Hände von den Ohren. Dann hebt Flugzeug Nummer drei ab.

In den vergangenen zwei Wochen gehörte dieser Lärm zum Alltag der Bürgerinnen und Bürger im Dorf. Denn der Flugplatz in Hohn ist einer der Luftwaffenstützpunkte von Air Defender 2023. Am Freitag endet die Übung und in Hohn wird es wieder ruhiger.

Air Defender 2023 in Hohn: Das sagen die Bürger

Helmut Funk wohnt nur ein paar Hundert Meter vom Flugplatz entfernt – und trotzdem sei für ihn der Krach „völlig akzeptabel“. Meist zweimal am Tag starten ein paar Fighterjets. „Da hält man sich halt kurz mal die Ohren zu“, sagt Helmut Funk und zuckt mit den Schultern. Abends kehren die Piloten in den Maschinen wieder zurück. „Da sitzt man halt mal im Garten mit einem Espresso, es ist laut und man guckt auf die Flugzeuge“, beschreibt Funk.

Fluglärm wirft die Bürgerinnen und Bürger von Hohn nicht so leicht aus der Bahn. Denn über 50 Jahre lang starteten Transall-Flugzeuge vom Flugplatz in Hohn. Eine ausgediente Transall-Maschine ist deshalb auch in Hohn präsentiert. Helmut Funk war selbst Besatzungsmitglied und gibt in der ausgestellten Maschine Führungen. „Die Transall gehört zum Dorf“, sagt er.

Flugplatz Hohn: Renate Sellin vermisst die Transall-Flugzeuge

„Ich vermisse die Transall“, sagt Renate Sellin, die in der Nähe des Flugplatzes Hohn wohnt. Die Anwohnerinnen und Anwohner seien Fluggeräusche gewohnt, deshalb empfinde man den Lärm von Air Defender als weniger störend. Im Gegenteil: „Schade eigentlich, dass das Manöver bald rum ist. Ein paar der weniger lauten Maschinen hätten schon bleiben können“, sagt sie.

„Es ist schon laut, aber wir haben es uns schlimmer vorgestellt“, sagt auch Anwohnerin Andrea Scheer über die Übung Air Defender. Mit nur rund zwei Startzeiträumen am Tag, keinen Nachtflügen und den Wochenenden ohne Starts sei „alles im Rahmen“. Nur Kater Felix habe Angst vor dem Lärm und verkrieche sich tagsüber lieber im Haus.

Gemeinde Hohn: Akzeptanz für Nato-Luftwaffenmanöver

Hohns Bürgermeister Volker Stiefel bestätigt die entspannte Stimmung in der Gemeinde. „Ich persönlich habe keine negativen Stimmen gehört“, sagt er. Viele Menschen sehen laut Stiefel die Notwendigkeit von solchen militärischen Übungen. Vor allem durch den Ukraine-Krieg sei die Akzeptanz gewachsen.

Doch nicht nur der Fluglärm ist ein potenzieller Störfaktor durch Air Defender. Viele Menschen wollen die Flugzeuge beim Starten und Landen beobachten. Zahlreiche Planespotter kommen in die Region – laut Stiefel zum Beispiel aus Holland und England. Viele Menschen bedeuten auch viele Autos.

Air Defender 2023 in Hohn: Zugeparkte Einfahrten

Ein einzelner Anwohner habe sich beschwert, weil Einfahrten entlang der Hauptstraße zugeparkt worden seien, erzählt Bürgermeister Stiefel. Aber auch die Polizei sei den ganzen Tag vor Ort und achte zum Beispiel darauf, dass die Einfahrten frei bleiben – „mit Augenmaß“, sagt Volker Stiefel.

Die Menschen verhielten sich weitgehend vorbildlich, auch Müll bleibe kaum liegen. Tatsächlich: Im hohen Gras neben dem Flugplatzgelände ist es sauber. „Ein bisschen Rücksichtnahme von allen, dann klappt das schon“, sagt Volker Stiefel.

