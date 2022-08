﻿Akku leer: Rendsburger Schwebefähre schon wieder außer Betrieb

Rendsburg. Gerade noch rechtzeitig zum Schülerverkehr am Montag ist sie wieder in Betrieb gegangen: die Rendsburger Schwebefähre. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) stand sie allerdings zuvor von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 6.15 Uhr, schon wieder still. Schuld soll dieses Mal ein leerer Akku der sogenannten unterbrechungsfreien Stromversorgung gewesen sein.

„Ursache war ein defektes elektronisches Bauteil, das dazu geführt hat, dass sich die Batterie dieser Versorgung für die Steuerung komplett entladen hat“, berichtet Thomas Fischer vom WSA. Die Schwebefähre führt laut der Behörde einen Akku mit, der die Steuerung auch dann mit Energie versorgt, wenn die eigentliche Stromversorgung ausgefallen ist.

Laut Fischer hat das Amt einen Wartungsvertrag mit der Firma Actemium mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wird bei Problemen informiert, kann sich per Funk auf die Elektronik der Schwebefähre aufschalten. Nur wenn es nicht gelingt, die Störung so zu beheben, werden Techniker des WSA angefordert, um den Schaden vor Ort zu beheben.

Das Bauteil konnte nach Aussage des Amtes schnell getauscht werden, allerdings ist das Aufladen des Akkus derart langwierig gewesen, dass die Fähre erst Montagfrüh wieder den Betrieb aufnehmen konnte. Wieso das entsprechende Bauteil kaputt gegangen ist, weiß Fischer noch nicht. Nach der Ursache wird gesucht.

Zuletzt war die Schwebefähre vor rund einer Woche außer Betrieb, als ein Sensor eine volle Wanne unter dem Notstromaggregat der Schwebefähre gemeldet hatte. Grund waren damals die Fäden eines Spinnennetzes. Das war bereits die zweite Zwangspause binnen kurzer Zeit für das Gefährt, an dem zu Beginn der Sommerferien noch Arbeiten zum Abschluss der Montage und Feineinstellungen vorgenommen werden mussten. Dazu ruhte der Betrieb für knapp drei Wochen.