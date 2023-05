﻿Surendorf: Influencerinnen engagieren sich für krebskranke Kinder

Schwedeneck. Ihre Handys haben einen runden Knauf auf der Rückseite – der gibt mehr Halt beim Fotografieren. Und das machen die Kieler Influencerinnen auch: Hier ein Foto, da ein kurzes Video. Dann greifen sie wieder zum Stift, bemalen die Keramik. Damit wollen sie Geld für einen guten Zweck sammeln, der sonst weniger Reichweite hat: die Kinderkrebshilfe.

Der Ort, an dem sie das tun, ist sehr „instagramable“ – also eine schöne Kulisse für schöne Fotos und Videos, die auf Instagram die schönen Seiten des Lebens zeigen sollen: Das Restaurant Blossom Beach in Surendorf. Modernes Interieur mit direktem Blick auf die weite Ostsee. Die teilnehmenden Influencerinnen legen auch in den Inhalten ihrer Accounts den Fokus auf das Schöne. Lifestyle, Urlaub, tolle Restaurants. An diesem Tag geht es aber um eine Aktion, die hilft, wenn das Leben gerade alles andere als rosig ist.

Uschi Wieck aus Laboe: Einsatz für krebskranke Kinder seit 40 Jahren

Dafür sitzen acht Influencerinnen mit Uschi Wieck aus Laboe zusammen in Schwedeneck und bemalen Teller, Tassen und andere Keramik. Uschi Wieck ist 79 Jahre alt, keine Influencerin, dafür aber Buchautorin und widmet sich seit 40 Jahren in kreativer Weise der Kinderkrebshilfe. Der Sohn einer Freundin sei damals an Krebs erkrankt und sie habe die beiden ins Krankenhaus begleitet. „Da habe ich gedacht, ein bisschen was kann ich auch tun“, sagt sie. Seither bastelt sie und bemalt Keramik – entweder mit den krebskranken Kindern am Universitätsklinikum in Kiel (UKSH) oder für sie, um ihnen den Erlös zukommen zu lassen. Aus „ein bisschen was“ ist offenbar ein so engagierter Einsatz geworden, dass sie inzwischen Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist.

Uschi Wieck (79) aus Laboe engagiert sich seit 40 Jahren für die Kinderkrebshilfe. © Quelle: Johanna Lehn

Und doch ist ihr Tun nicht so bekannt wie es sein könnte – findet zumindest Nadine Hömpler. Sie ist die Inhaberin von „Mit Salz und Pfeffer“, einer Social Media- und Marketing-Agentur für Gastronomen aus der Region. Dabei arbeitet sie unter anderem mit dem Blossom Beach zusammen. „Das wollte ich mit einem guten Zweck verbinden“, sagt sie. „Ich finde, Uschis Werk kann nochmal mehr Reichweite bekommen.“

Kieler Influencerinnen: Kinderkrebshilfe bei 175 000 Followern bewerben

Dafür sollen die Influencerinnen sorgen. Gemeinsam haben sie rund 175 000 Follower auf Instagram. Und für die nehmen sie beim Bemalen der Keramik schon einmal Bilder und Videos auf, um ihr Werk nachher zu präsentieren und zum Spenden aufzurufen.

Ob das Thema Kinderkrebshilfe zu bedrückend ist für Accounts, die das Schöne im Leben betonen? Finden sie nicht. „Es gibt viele Banalitäten und Oberflächlichkeiten auf Instagram, da ist es gut, sich auch für einen guten Zweck einzusetzen“, sagt Renate Bretzke. Als Titatoni postet sie für ihre 17 000 Follower Eindrücke aus ihrem Geschäft in der Holtenauer Straße in Kiel, von ihren Do it yourself-Projekten, von sich beim Rollschuhfahren.

Auch die Schwestern Flora Antonyan und Arveik Süchting legen den Fokus auf Lifestyle und Motivation. Die Juristin Flora nimmt ihre Follower virtuell mit in den Urlaub oder in Restaurants, Arveik teilt mit 41 000 Menschen ihren Alltag als Zweifachmama. „Vielleicht haben einige das Thema dadurch mehr auf dem Schirm“, sagt Arveik zu ihrem Engagement. Renate Bretzke fasst es zusammen: Eine Krebserkrankung sei „ein so einschneidendes Erlebnis für die Betroffenen und die Angehörigen, da ist es wichtig, ganzheitlich zu unterstützen.“

Die Keramik wird unter den Spenderinnen und Spendern verlost werden. Infos zur Spende an die Kinderkrebshilfe am UKSH gibt es auf krebskranke-kinder-kiel.de und auf dem Instagram-Kanal des Blossom Beach @blossombeach_schwedeneck.

