﻿Aktion Schrottsammeln für das Freibad Flintbek läuft wieder an

Der Förderverein Freibad Flintbek organisiert zum 12. Mal das „Schrottbaden“: Bis Sonnabend, 6. Mai, kann Metallschrott für den guten Zweck – für das Freibad – in einem der Container abgegeben werden.

Flintbek. Es geht wieder los – es darf fleißig für den guten Zweck gesammelt und gespendet werden: Die Rede ist vom traditionellen Schrottbaden, das vom Förderverein Freibad Flintbek noch bis zum 6. Mai organisiert wird. Es ist die zwölfte Auflage der Aktion, bei der pro Jahr zum Teil mehr als 10 000 Euro für das Freibad zusammen kamen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem vergangenen Sonnabend organisiert der Förderverein Freibad Flintbek sein obligatorisches Schrottbaden. Bis Sonnabend, 6. Mai, dürfen alle Flintbeker und Flintbekerinnen ihren Schrott für das Freibad spenden.

Förderverein Freibad Flintbek will Flächen erneuern

Der Förderverein sammelt gemeinsam mit zahlreichen Helfern und Helferinnen sowie der Partnerfirma Böttcher & Trachsel Metallschrott für den guten Zweck und verkauft ihn nach der Sammelaktion. In diesem Jahr soll mit diesem Erlös der Bereich hinter dem Umkleidehaus im Freibad neu gepflastert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir starten in 2023 mit unserer Aktion in den Osterferien und hoffen, dass zahlreiche Menschen beim Frühjahrsputz in Haus und Garten den ein oder anderen Schrottschatz für uns bergen“, sagt Axel Boÿens vom Fördervereins.

Seit dem 15. April stehen die Container für Schrottspenden an den bewährten Plätzen im Wendehammer Ragniter Weg, auf dem Kleingartengelände Poggendiek (Ecke Bäckerberg/Heimstättenweg) und im Schoolredder in Kleinflintbek bereit.

Gesammelt wird ausschließlich Metallschrott wie zum Beispiel Edelmetalle, Kabel, Wasserhähne, Stahlträger oder Aluminium. Zudem nimmt der Verein zum Beispiel auch alte Kaminöfen aus Metall an, die oft sonst kostenpflichtig entsorgt werden müssten.

Freibad Flintbek stellt Container für Spendenschrott auf

„Wir möchten darum bitten, keinen Elektroschrott und keine Druckbehälter wie beispielsweise Gasflaschen in die Container zu packen, da wir diese auf Vereinskosten entsorgen müssen“, ergänzt Boÿens.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Transport des Schrotts kann ein Anhänger des Fördervereins zur Verfügung gestellt werden (Kontakt: Fabian Rother, f.rother@freibad-flintbek.de oder 01573-9601447). Für das Einsammeln und Sortieren benötigt der Verein weitere Helfer und Helferinnen, Infos gibt es unter Tel. 01573-9601447 bei Fabian Rother.