﻿Schottergärten: Eckernförde setzt auf Argumente

Eckernförde. Schottergärten sind in Schleswig-Holstein nicht erlaubt. Dennoch favorisieren manche Gartenbesitzer die scheinbar pflegeleichte Alternative zum naturnahen Grün. In Eckernförde verzichtet die Stadt auf „die harte Tour“, um gegen die grauen Vorgärten vorzugehen. Hier setzt man auf Aufklärung.

Die Landesbauordnung stellt in Paragraf 8 klar: Nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht Erfordernisse anderer zulässiger Verwendungen entgegenstehen.

Info-Flyer für sämtliche Haushalte geplant

Jens Albrecht, Leiter der Abteilung für Naturschutz und Landschaftsplanung, hat jetzt auf der städtischen Internetseite Nachteile von und Alternativen zu Schottergärten zusammengestellt. Darüber hinaus wird in Kooperation mit dem BUND an einem Flyer gearbeitet, der an sämtliche Haushalte in Eckernförde verteilt werden soll. Doch Albrecht plant noch mehr.

So bereitet der Abteilungsleiter eine Veranstaltung vor, in der wesentliche Akteure wie Vertreter von Baumärkten, Gartenbau-Betrieben und Landschaftsgärtner für die Problematik von Schottergärten sensibilisiert werden sollen. Nicht nur, dass solche Gärten Insekten und Vögeln keine Nahrung bieten, sie wirken sich auch negativ auf das Mikroklima einer Siedlung aus. Während sich Steine bei Sonneneinstrahlung stark erhitzen, produzieren Pflanzen Verdunstungskälte für ein angenehmeres Klima.

Für Neophyten gibt es heimische Alternativen

Aufklären will Albrecht auch über Neophyten, aus anderen Gebieten eingeführte Pflanzen, die die heimische Vegetation verdrängen. Dazu gehört die bekannte Kartoffelrose, die ursprünglich aus Ostasien stammt. „Dabei haben wir beispielsweise mit der Bibernellrose auch heimische Arten“, sagt Albrecht. Als massiv sich ausbreitende Pflanzen sind ebenso der japanische Staudenknöterich und die Herkulesstaude bekannt.

„Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen“, sagt Albrecht. Um die Qualität heimischer Pflanzen zu demonstrieren, ist ein Vergleichsgarten mit für Insekten nutzlosen Gewächsen sowie Gehölzen, Stauden und Sommerblumen, die Bienen und Hummeln einen gedeckten Tisch bieten, geplant.

Auch bei der Bewässerung in zunehmend trockener werdenden Sommern sollen neue Wege beschritten werden. Im städtischen Haushalt sind Gelder für Tröpfchenbewässerung und eine Zisterne als Pilotprojekte eingestellt.

KN