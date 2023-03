﻿Aktualisierte Haushaltszahlen des Kreises: SPD fühlt sich getäuscht

Hans-Jörg Lüth (SPD) plädiert im Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde am 10. März für den Verbleib der Imland-Klinik in den Händen des Kreises. Seine Fraktion fühlt sich angesichts der neuen Haushaltsdaten von der Verwaltung getäuscht.

Rendsburg. Die SPD-Fraktion im Kreistag Rendsburg-Eckernförde reagiert empört auf die Nachricht vom Freitag, dass der Haushalt des Kreises zum Stichtag 31. Dezember über rund 24 Millionen Euro mehr liquide Mittel verfügte, als ursprünglich von der Verwaltungsspitze kommuniziert. Denn: Die Kreistags-Entscheidung, keine weiteren Mittel zugunsten der Imland-Klinik bereitzustellen, wäre womöglich anders ausgefallen.

Millionen im Kreishaushalt

„Wir fühlen uns getäuscht“, sagt Anke Göttsch. „Ein Hauptargument gegen einen Erhalt der Imland- Kliniken in kommunalen Händen war, dass der Kreis keine ausreichenden liquiden Finanzmittel hätte, um den Weg aus der Insolvenz zu finanzieren“, so die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion am Freitag. Kurz zuvor war Landrat Rolf-Oliver Schwemer mit der Information an die Öffentlichkeit gegangen, dass die sogenannte Liquiditätslage des Kreises zum Jahreswechsel deutlich höher lag als bisher kommuniziert.

Entscheidung mit einer Stimme Mehrheit

Göttsch ist sich sicher: „Wenn dies alle Abgeordneten vorher gewusst hätten, wäre die knappe Entscheidung mit einer Stimme Mehrheit gegen Imland vielleicht anders ausgefallen.“ Zur Erinnerung: Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 13. März in namentlicher Abstimmung nur knapp gegen einen Nachtragshaushalt und damit gegen Millionenschulden zugunsten der Klinik gestimmt.

Nach Ansicht der SPD hätten viele Kreistagsabgeordnete zu diesem Zeitpunkt befürchtet, dass der Kreis hohe Kredite zur Finanzierung aufnehmen müsste. Mit der schließlich getroffenen Entscheidung „wurde der Weg für einen Ausverkauf der Imland-Kliniken weiter bereitet“, teilt die SPD-Fraktion am Freitag mit.

Auch Hans-Jörg Lüth, der sich immer wieder zur Imland-Klinik zu Wort gemeldet hat, findet deutliche Worte. „Auch der Gemeindetag wurde von der Verwaltung, wie sich nun herausstellt, falsch informiert und hatte massiv mit dem Gespenst einer horrenden Erhöhung der Kreisumlage versucht, auf die Entscheidung des Kreistages Einfluss zu nehmen“, so der stellvertretende SPD-Fraktionschef.

Die SPD-Fraktion hat die Verwaltung nach eigenen Angaben nun aufgefordert, zur nächsten Sondersitzung des Hauptausschusses am kommenden Mittwoch einen korrigierten Entwurf für einen Nachtragshaushalt mit dann zutreffenden Zahlen vorzulegen.