﻿Nach Tiefpunkt der vergangenen Woche: Leichter Anstieg der Corona-Infektionen

Thorsten Geil

Der Oerlikon-Konzern kündigt den Abbau von 800 Arbeitsplätzen in Deutschland an, davon 180 in Neumünster – weil eine kleine Auftragsflaute im Maschinenbau drohen könnte. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels keine gute Idee, meint Neumünster-Reporter Thorsten Geil.