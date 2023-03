﻿Altenholz: Anwohner wehren sich gegen Ausbaubeiträge

Die Infrastruktur in Altenholz-Stift ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Anwohner von Königsberger Straße und Pillauer Weg wehren sich nun gegen die Ausbaubeiträge.

Daumen runter: Anwohner von Pillauer Weg und Königsberger Straße sind gegen den Straßenausbaubeitrag in Altenholz.

Altenholz. Anwohner von Königsberger Straße und Pillauer Weg in Altenholz lassen nicht locker. Sie wollen verhindern, dass sie für die Kosten des Straßenausbaus in den beiden Anliegerstraßen aufkommen müssen. Mittlerweile haben dort die Arbeiten begonnen. Altenholz gehört zur Minderheit der Gemeinden, die weiterhin Straßenausbaubeiträge erheben.

Einige Anwohner aus der Königsberger Straße und dem Pillauer Weg sammeln nun gemeinsam Unterschriften gegen die Ausbaubeiträge in Altenholz. Die wollen sie später den Fraktionen in Altenholz überreichen. Dabei hoffen sie durchaus, dass die anstehende Kommunalwahl noch mal Bewegung in das politische Thema bringt.

Altenholz: Gespräch mit Bürgermeister

Immerhin: Anwohner Stefan Kahl aus dem Pillauer Weg freut sich, dass es zwischenzeitlich ein „konstruktives Gespräch“ mit Bürgermeister Mike Buchau (CDU) gegeben habe. Allerdings konnte der den Anwohnern noch keine Informationen dazu geben, mit welchen Ausbaubeiträgen zu rechnen ist.

Stefan Kahl hat einmal für sich eine Rechnung aufgemacht. Er fürchtet anhand von Faktoren wie Gesamtumlagebetrag, Grundstücksgröße und Geschosszahl Kosten von bis zu 60 000 Euro. „Das ist nicht seriös“, weiß er. Aber er habe nun mal keine besseren Zahlen. Die sind für Hausbesitzer aber wichtig, zum Beispiel bei der Planung von Investitionen.

Auch andere in der Runde machen sich Sorgen. Bemängeln fehlende Infos, fürchten Planungsfehler. Eine Frau fragt sich, ob der Untergrund der Straßen überhaupt stabil genug ist: „Wenn Lkw vorbeifahren, vibriert es.“ Dennoch seien auf der Straße auch Rüttelfahrzeuge unterwegs.

Schweres Baugerät am Ende der Königsberger Straße: Die Bauarbeiten haben begonnen. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Die Frage, wie stabil der Untergrund hier ist, beschäftigt auch andere. Denn bei der Entstehung des Baugebietes in den 1960er-Jahren wurde der Verlauf der Stifter Au geändert und an den Waldrand verlegt – auch, um mehr Bauland zu gewinnen. Kurz vor der Einmündung in den Pillauer Weg könnte zudem eine Bombe im Untergrund liegen.

Vor knapp eineinhalb Jahren hatte man im Bauamt mit einem Start der Arbeiten im Sommer 2022 gerechnet. Doch erst vor Kurzem ging es los. Anwohner sorgen sich nun wegen steigender Baukosten. Da der Vertrag mit dem Bauunternehmen zudem eine Gleitklausel ohne Deckelung enthalte, fürchten sie eine Kostenexplosion.

„Das sind Summen, die gerade für ältere Menschen im Ruhestand und jüngere Familien nicht zu leisten sind“, heißt es im Appell der Anwohner an die Fraktionen in Altenholz. Man sei gerne bereit, mit der Politik in den Dialog zu treten und sich konstruktiv einzubringen. Den Anwohnern sei bewusst, dass Altenholz finanzielle Probleme hat. Es könne aber keine Lösung sein, die Lasten auf die Bürger abzuwälzen.

Einwohnerversammlung am 22. März

Im Laufe der langen Diskussionen über die Ausbaubeiträge hatte die Politik den Beitragssatz von 85 auf mittlerweile 75 Prozent der umlagefähigen Kosten gesenkt.

Am 22. März lädt die Gemeinde Altenholz um 17.30 Uhr zur Einwohnerversammlung in den Ratssaal Altenholz ein. Die Veranstaltung eine Woche vor der Sitzung der Gemeindevertretung ist übliche Praxis in Altenholz. Womöglich wird es, wie zuletzt schon, wieder eine lebhafte Sitzung.