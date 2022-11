﻿Altenholz Ausbau Königsberger/Pillauer: Umgehung verläuft womöglich anders

Lange wurde in Altenholz diskutiert, nun soll der Ausbau von Königsberger Straße und Pillauer bald starten. Womöglich verläuft die Umleitung aber etwas anders als gedacht.

Altenholz. Bald werden Königsberger Straße und Pillauer Weg in Altenholz-Stift ausgebaut. Da es sich um Anwohnerstraßen handelt, müssen diese auch einen Teil der Kosten übernehmen. Darüber gab es immer wieder Debatten – ebenso wie über die Verkehrsregelung während der Bauarbeiten. Dazu gibt es eine neue Idee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil es in der Königsberger Straße aus Südosten kommend kurz vor der Einmündung in den Pillauer Weg einen Engpass gibt, setzte die Verwaltung früh auf eine Vollsperrung im Bereich dort. Der Verkehr sollte dann über eine Wiese am Waldrand umgeleitet werden. Dagegen gab es allerdings Proteste.

Altenholz: Erste Einschränkungen für Anwohner

So wies Anwohnerin und Naturführerin Andrea Rudolph darauf hin, dass es dort ein kleines Artenparadies mit Orchideen, Aurorafaltern, Wiesenschaumkraut und Amphibien gebe. Nach Angaben von Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) gibt es aktuell nun Überlegungen, ob auch eine Ausfahrt aus dem Quartier durch den Wald möglich wäre. Zu dieser Frage gibt es gerade Gespräche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über diese Wiese am Waldrand soll eigentlich der Verkehr umgeleitet werden. Doch womöglich gibt es eine Alternative. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

So oder so müssen sich die Anwohner nun auf die ersten Einschränkungen einstellen. Soweit die Witterung es erlaubt, könnten die ersten Arbeiten für das Bauprojekt ab Anfang Dezember starten. Die tatsächliche Sanierung soll in einzelnen Abschnitten erfolgen und startet nächstes Jahr. Beginn ist im nördlichen Teil der Königsberger Straße. Zunächst geht es aber darum, die Baustelle vorzubereiten.

Sperrung für Fußgänger und Radler

Für den ersten Bauabschnitt wird der Verbindungsweg vom Wendehammer in den Stifter Wald bis Höhe Brücke über die Stifter Au für Fußgänger und Radelnde voll gesperrt. Nach Angaben des Bürgermeisters wird das auch den Winter über so bleiben. Das Rathaus verweist auf Ausweichmöglichkeiten, zum Beispiel über den Pillauer Weg oder den Tilsiter Weg, die zum Stifter Wald führen.

Fußgänger und Radfahrende, die aus Altenholz-Klausdorf kommen, werden gebeten, über die Straße Rote Kate in den Ortsteil Stift zu gelangen. Möglich ist auch die Route über den Waldweg Richtung Schulzentrum.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bauarbeiten in den beiden Straßen werden auch genutzt, um zum Beispiel Gas- und Wasserleitungen sowie das Fernwärmenetz zu modernisieren. Teilweise werden auch Telekommunikationsleitungen erneuert oder Glasfaser verlegt.

Aus der Bevölkerung hatte es daher immer wieder Kritik am Straßenausbau gegeben. Denn Altenholz gehört zu jenen Gemeinden, die Ausbaubeiträge erheben. Zwischenzeitlich hat die Altenholzer Politik daher den Beitragssatz von 85 auf 75 Prozent der umlagefähigen Kosten gesenkt. Die Gemeinde kann 50 Prozent der Baukosten für die Regenwasserkanalisation auf die Bürgerinnen und Bürger umlegen.