﻿Altenholz: Diese Ausbaukosten könnten auf Anwohner zukommen

Altenholz. Es ist ein Thema, das den Betroffenen in Altenholz Sorge bereitet. Dort geht es zurzeit um den Ausbau von zwei Straßen: Königsberger Straße und Pillauer Weg. Anders als die meisten Gemeinden im Land müssen die Betroffenen in Altenholz aber Ausbaubeiträge zahlen. Mehrere Straßen wurden bereits saniert, zuletzt die Straßen Rotdornweg und Birkenweg. Nun geht es um Königsberger Straße und Pillauer Weg. Allerdings ist durch Anwohnerproteste Bewegung in das Thema gekommen.

Auf der Homepage von Altenholz hat Bürgermeister Mike Buchau (CDU) auf weitere Informationen zu dem Thema hingewiesen. Demnach soll es in der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Donnerstag, 6. Juli, um eine geschäftliche Mitteilung zu den umlagefähigen Ausbaukosten von Königsberger Straße und Pillauer Weg gehen. Die Sitzungsunterlagen dazu sind bereits im Ratssystem Altenholz einsehbar.

Altenholz: Zwischenstand zu Kosten

Dabei geht es um einen Zwischenstand zu den umlagefähigen Ausbaukosten in Königsberger Straße und Pillauer Weg in Altenholz. Demnach wurden auf Grundlage einer Prüfung durch eine Wirtschaftsberatung die beitragsrelevanten Flächen des Ausbaugebietes sowie die abrechnungsrelevanten Flächen samt möglicher Vergünstigungen berechnet. Der Ausbaubeitrag liegt in Altenholz bei 75 Prozent der umlagefähigen Kosten.

Unter Berücksichtigung der durch das Bauamt Altenholz prognostizierten beitragsrelevanten Kosten zum jetzigen Zeitpunkt ergebe sich demnach ein Quadratmeterpreis in Höhe von 36,06 für die Königsberger Straße. Auf Anwohner des Pillauer Weges kämen demnach Quadratmeterkosten in Höhe von 40,03 zu. Die Anwohner hatten sich Anhaltspunkte zu den zu erwartenden Kosten gewünscht.

Anwohner des Pillauer Weges sorgen sich wegen der Kosten des Straßenausbaus in Altenholz, trafen sich deshalb erstmal im Februar, um sich zu vernetzen. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck/Archiv

Die Gemeinde Altenholz weist darauf hin, dass die Grundstücksgröße nicht mit der beitragsrelevanten Fläche gleichzusetzen sei. Betroffene Grundstückseigentümer in der Königsberger Straße und im Pillauer Weg erhalten noch Informationsschreiben zum Bemessungswert ihrer Grundstücke.

Altenholz baut schon seit Jahren Anwohnerstraßen mit Kostenbeteiligung der Anlieger aus, die Politik steht mehrheitlich dahinter – auch, weil die Gemeinde verschuldet ist. Zuletzt wurden Rotdornweg und Birkenweg in Altenholz frisch gepflastert. In Königsberger Straße und Pillauer Weg formierte sich allerdings ein besonders energischer Widerstand gegen die drohenden Kosten. Es gab eine Unterschriftenaktion, bei der 272 Menschen unterschrieben.

Ausbaubeiträge weiter Thema

Der Protest zeigte Wirkung. Unter anderem kam es nach Angaben von Anwohner Stefan Kahl, Mitinitiator des Protestes, vor einiger Zeit schon zu einem konstruktiven Gespräch mit Bürgermeister Mike Buchau zu dem Thema. Und auch in der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Altenholz ging es vor kurzem um das Thema Ausbaubeiträge.

Ein Einwohner wies darauf hin, dass er Vorschläge zu dem Thema an den Bürgervorsteher und die Fraktionsspitzen gesendet habe. Das Thema dürfe aber nicht isoliert betrachtet werden, denn Altenholz habe viele Projekte. Dazu gehören zum Beispiel die Schulsanierung und der Bau der neuen Kita am Stegeltor.

Er regte daher an, dass Altenholz einen langfristigen Masterplan für etwa 20 Jahre erstellen sollte, der alle Projekte enthält. Dabei werde das Wissen aller Ausschüsse in Altenholz gefragt sein. Weil die Projekte sich zeitlich überlappen würden, hätte das hohe Grundsteuererhöhungen zur Folge. Daher warb er dafür, die Projekte einzuschränken und die Daseinsvorsorge an die erste Stelle zu setzen.

