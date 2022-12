﻿Altenholz: Diese Projekte sollen 2023 angeschoben werden

Freude in der Altenholzer Politik: Der Haushalt für 2023 weist einen vergleichsweise niedrigen Fehlbetrag aus. Dennoch sorgte das Thema Finanzen in Altenholz auch für Kritik.

Altenholz. Die Beratungen über den Haushalt Altenholz boten in den vergangenen Jahren eher selten Anlass zur Freude. Das war in diesem Jahr anders. Denn mit einem Fehlbetrag in Höhe von etwa 507000 Euro ist der Fehlbetrag im Jahr 2023 so gering wie schon lange nicht mehr. Dennoch gab es in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung 2022 nicht nur Anlass zur Freude.

AWG-Fraktionschef Jörgen Danielsen (AWG) lobte die Verwaltung Altenholz für die neue, gut verständliche Präsentation des Zahlenwerks: „Das war deutlich besser und klarer aufbereitet als in den Vorjahren und erleichtert uns allen die Arbeit.“

Altenholz investiert in Schulen

Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) wies darauf hin, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von etwa sieben Millionen Euro geplant ist. Denn Altenholz wird etwa zwei Millionen Euro in die Sanierung der Schulen investieren. Etwa 2,4 Millionen Euro werden für den Bau des siebten Kindergartens in der Gemeinde investiert: die Kita am Stegeltor in Altenholz-Stift.

Bei dem Kindergarten handelt es sich um das erste Bauprojekt im städtebaulichen Sanierungsgebiet Altenholz-Stift. Und das nächste Städtebauprojekt Altenholz wäre nach Angaben von Carlo Ehrich der geplante Kreisel, der an der Kreuzung Dänischenhagener Straße/Boelckestraße/Ostpreußenplatz entstehen soll.

Kritik an Finanzausstattung der Kommunen

„Das ist nur über Kredite zu stemmen“, sagte der scheidende Bürgermeister von Altenholz. Er kritisierte: „Die Finanzausstattung der Kommunen ist nicht gerecht.“ Allerdings bestehe eventuell noch die Möglichkeit auf weitere Zuschüsse. Jörgen Danielsen wies zudem darauf hin, dass zwei Kita-Träger erheblich höhere Forderungen gestellt hatten.

Das Gemeindezentrum in Altenholz soll saniert werden. Dafür hat die Politik im Haushalt 2023 eine Million Euro eingeplant. © Quelle: Kerstin v. Schmidt-Phiseldeck (Archiv)

Die Zahlen für den Haushalt sind allerdings erst eine Schätzung, denn es fehlen noch Informationen zur Schlüsselzuweisung und zur Kreisumlage. Und angesichts des ausgewiesenen Fehlbetrags von gut einer halben Million Euro ist klar, dass Altenholz weiterhin Maßnahmen zur Verbesserung der Lage nutzen muss.

Braucht Altenholz-Stift einen Kreisel?

Andreas Piltz (CDU) erklärte, ihm werde „ganz schwindelig“, weil sich die Altenholzer Verbindlichkeiten angesichts der geplanten Projekte demnächst vervierfachen würden. „Ein Kreisel mag die Verkehrslage etwas entlasten“ – aber er bezweifelte, ob das an dieser Stelle in Altenholz unbedingt erforderlich ist. „Wir nehmen der künftigen Gemeindevertretung Gestaltungsspielraum.“

Norbert Worth (Grüne) sah es ähnlich. Und stimmte auch Carlo Ehrichs Kritik an der Ausstattung der Kommunen zu. Bei Projekten wie der Sanierung der Schulen in Stift und des Gemeindezentrums Altenholz bleibe daher nichts anderes übrig, als „jede Chance auf Fördergeld zu nutzen“.

Hoffen auf Fördergeld

Dabei hänge man allerdings auch von der Förderkulisse, erklärte Norbert Worth. „Da wird es für die Kommunen kein Füllhorn geben. Aber wir müssen das Schiff am Laufen halten.“ Aber man könne die Projekte nicht verschieben: „Sonst brechen die Gebäude zusammen.“ Und dafür brauche Altenholz einen Haushalt für 2023.

Gerhard Hirschfeld (AWG) sprach von einem Dilemma und sah die Lage ähnlich wie Andreas Piltz: „Ich kann dieser Verschuldung nicht zustimmen.“ Das wollte der Bürgermeister nicht so stehen lassen. „Ich bin in vielem bei Ihnen, aber bei einem nicht: Wir investieren in Kitas und Schulen – das ist nach 50 Jahren bitter notwendig.“

Außerdem achte man bei der Sanierung auch auf ein energetisches Vorgehen: „Das sind alles gute und sinnvolle Investitionen“, bekräftigte Ehrich. Am Ende gab es bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung eine klare Mehrheit für den Haushalt Altenholz 2023.