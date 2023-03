﻿Villa Hoheneck in Altenholz hat ihr Türmchen zurück

Die „alte Dame“ am Kanal hat ihre Spitze wieder: Am Freitag bugsierte ein Kran das Türmchen zurück auf die Villa Hoheneck. Die Wetterbedingungen erleichterten die Arbeit dabei nicht gerade. Wie es jetzt weitergeht.

Altenholz. Noch steht sie eingerüstet da, doch zumindest ihr Türmchen hat die Villa Hoheneck jetzt zurück. Ein 30-Meter-Kran hievte die Spitze am Freitagvormittag zurück an ihren Platz auf dem Dach der „alten Dame“. Die Sanierungsarbeiten an der 1902/1903 erbauten Villa dauern schon einige Jahre an. Ende vergangenen Jahres wurde dann klar, dass der Turm abgebaut werden muss. Über Jahrzehnte hinweg hatte Wasser das Holz zerfressen.

Saniert wurde die Turmspitze von der Zimmerei Elwardt in Bordesholm. Marode Balken wurden ausgetauscht, die Basis der Konstruktion komplett erneuert. Aus Bordesholm trat sie am Freitagmorgen dann die Heimreise nach Altenholz an. Insgesamt beliefen sich die Kosten der Instandsetzung auf 80 000 Euro.

Villa Hoheneck: Sturmböen erschwerten das Wiederaufsetzen des Turms

Erschwert wurde das Wiederaufsetzen am Freitag durch Sturmböen, die immer wieder die zulässige Geschwindigkeit für die Operation des mobilen Krans überschritten. Mit der Unterstützung von hinzugerufenen Kollegen konnten die Zimmerer von Elwardt und der Krankführer die sanierte Spitze dann aber gegen 11 Uhr in einer windstillen Minute an Ort und Stelle bugsieren.

Anschließend soll das Türmchen jetzt noch, ebenso wie die Giebel, geschiefert werden. Nach der Renovierung wird die Villa Hoheneck also ein graues statt eines roten Daches haben. Das Material habe sich der Denkmalschutz gewünscht, so Bauherr Birger Andresen.

Um die Villa herum sind in den letzten Jahren bereits drei Neubauten entstanden, die bereits bewohnt sind. Nun soll auch die Villa bewohnbar werden.

„Ich freue mich zu sehen wie die Renovierung voranschreitet“, bekräftigt auch Silke Worth-Görtz, Gemeindevertreterin (Grüne), die am Freitag vorbeikam, um sich die fliegende Turmspitze anzugucken. Nach vielen Kompromissen freuten sich die Altenholzer, dass mit der aktuellen Bebauung die Villa weiterhin von der Straße sichtbar sein wird.

Innenausbau steht bevor: Villa wurde fast komplett entkernt

Birger Andresen ist seit 2020 Eigentümer von Villa und Grundstück. Als nächstes gehe man nun den Innenausbau an. Wer die Villa aus früheren Gaststättentagen kennt, wird dann nicht mehr allzu viel wiedererkennen. „Wir konnten nicht viel erhalten“, so Andresen. Dafür sei in den vergangenen Jahrzehnten zu viel Schaden entstanden. Teilweise hätten sie sechs Schichten Fliesen übereinander entdeckt. Dazu kamen zerstörter Stuck und mehrere Wasserschäden.

„Als ich das erste Mal in den Keller ging, dachte ich, jemand hätte die Wände schwarz gestrichen“, berichtet Andresen. „Dann habe ich gemerkt, dass bloß alles verschimmelt war.“ Aufgrund des Zustandes hätte nur „Tabula rasa“ geholfen. „Hier wurde lange schlecht oder sehr schlecht saniert.“ Teilweise habe man aber den historischen Parkettboden sanieren können, der wiederverlegt werden soll. Auch die Anordnung der Fenster wurde beibehalten.

Zwei Wohneinheiten sollen in der Villa entstehen, auf insgesamt gut 320 Quadratmeter. Pro Meter wird sich die Miete auf rund 20 Euro kalt belaufen – ein stolzer Preis für eine stolze Lage am Kanal.

Für die Villa Hoheneck hätte es auch ganz anders kommen können: 2014 lag bereits eine Abrissgenehmigung für das Gebäude vor, das zuletzt als Gaststätte betrieben wurde. Nach Protesten und einer Umwidmung zum Wohngebäude durfte die Villa dann doch am Nord-Ostsee-Kanal stehenbleiben. Inzwischen steht die Außenfassade unter Denkmalschutz.