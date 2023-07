﻿Altenholz: Ortsdurchfahrt wird vom 24. bis 26. Juli zeitweise voll gesperrt

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Schleswig-Holstein Musik Festival

Der 40-jährige Percussion-Star und Bernstein-Preisträger Martin Grubinger verabschiedet sich von der Bühne und gibt am 17. Juli in Kiel sein letztes Konzert beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Im Interview spricht er über besondere Momente und was am Montag geplant ist.