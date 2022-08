180 Feuerwehrleute beim Brand auf einem Reiterhof in Haßmoor im Einsatz

Ein Feuer in einem Heulager in Haßmoor (Kreis Rendsburg-Eckernförde) löste am Mittwoch einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus. Zehn Wehren rückten mit 180 Feuerleuten aus. Sie löschen seit dem Nachmittag.