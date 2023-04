﻿Altenholz: „Rotary op Platt“ mit vielen Künstlern am 12. Mai

Altenholz. Das Dutzend ist voll: Bereits zum 12. Mal organisiert der Rotary Club Dänischer Wohld im Eivind-Berggrav-Zentrum in Altenholz das Benefiz-Festival „Rotary op Platt“. Bekannte Gesichter aus der plattdeutschen Szene wollen am Freitag, 12. Mai, für Unterhaltung sorgen.

Die Ehre gibt sich die Band Godewind, die seit über 40 Jahren mit Songs in plattdeutscher Sprache auftritt. Nach 45 Alben, jeder Menge Auftritte im Fernsehen und auf großen Bühnen sei es den Veranstaltern zufolge „nur folgerichtig“, dass Godewind nun auch bei „Rotary op Platt“ auftritt.

„Rotary op Platt“ am 12. Mai auch mit Yared Dibaba

Zu Godewind wird sich der bekannte Rundfunkmoderator Yared Dibaba gesellen. Der gebürtige Äthiopier beweist, dass einem die niederdeutsche Sprache nicht in die Wiege gelegt sein muss. Erst nachdem er und seine Familie nach ihrer Flucht ins Oldenburger Land kamen, lernte Yared Dibaba als Elfjähriger Platt.

Dibaba engagiert sich in der Gesellschaft für bedrohte Völker als Schirmherr für die Regionalgruppe Hamburg. Der Menschenrechtsorganisation soll der Erlös der diesjährigen Auflage von „Rotary op Platt“ zugutekommen.

Matthias Stührwoldt und Achim Schnoor treten in Altenholz auf

Mit dabei ist außerdem Carina Dawert, die als ausgebildete Freie Rednerin nicht nur Hochdeutsch spricht, sondern auch schnackt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Auch Matthias Stührwoldt ist mit von der Partie. Er reist mit musikalischer Verstärkung an und wird mit dem Gitarristen und Sänger Achim Schnoor aus Groß Wittensee im Eivind-Berggrav-Zentrum ein neues Programm präsentieren.

Auf der Liste steht noch ein weiterer Dauergast: Jan Graf wird wie bei jeder bisherigen Ausgabe auch diesmal bei „Rotary op Platt“ auf der Bühne stehen. Als grantelnder Stand-up-Comedian, feingeistiger Lyriker oder virtuoser Musiker will er in Altenholz zur Höchstform auflaufen.

Die Benefiz-Veranstaltung beginnt am Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Eivind-Berggrav-Zentrum, Ostpreußenplatz 1, in Altenholz. Karten zum Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Libelli in Altenholz, in der Buchhandlung Almut Schmidt in Friedrichsort, im Golfclub Gut Uhlenhorst in Dänischenhagen, im Hotel Stadt Hamburg in Gettorf sowie in der Buchhandlung Liesegang in Eckernförde.