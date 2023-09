﻿Altenholz schafft Straßenausbaubeiträge ab: Wer profitiert und wer nicht

Altenholz. Die Gemeinde Altenholz wird keine Straßenausbaubeiträge mehr erheben. Am Mittwoch, 27. September, sprach sich die Gemeindevertretung mit einer knappen Mehrheit für das Abschaffen der Gebühren aus. Der Entscheidung vorausgegangen waren lange Diskussionen und Kritik von betroffenen Altenholzern, die im vergangenen Jahr eine Unterschriftenaktion gestartet hatten.

Ob Kommunen Beiträge zum Straßenausbau von Anwohnern erheben, ist ihnen seit einer Entscheidung des Landtags im Dezember 2017 freigestellt. Seitdem haben sich viele Gemeinden im Land dafür entschieden, alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Baumaßnahmen zu finden. In Altenholz wird aktuell in der Königsberger Straße und im Pillauer Weg gebaut, dort hatte sich reger Protest geregt. „Es geht um Existenzen“, betonte Anwohner Stefan Kahl am Mittwoch noch einmal.

Der Entschluss über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Altenholz wird rückwirkend zum 1. Dezember 2022 gefasst. Keinerlei Handlungsspielraum habe die Gemeinde über vor 2018 erhobene Straßenausbaubeiträge in Altenholz, wie der Leiter des Altenholzer Amts für Finanzen, Maziar Ghaznavi, den Gemeindevertretern bei der Sitzung am Mittwoch bestätigte.

Straßenausbaubeiträge Altenholz abgeschafft mit 13 zu 9 Stimmen

Beschlossen wurde die „Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach §8Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein für straßenbauliche Maßnahmen“ mit 13 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

Norbert Worth aus der Grünen-Fraktion beantragte die namentliche Abstimmung, sodass alle Gemeindevertreter einzeln namentlich aufgerufen wurden, um ihre Stimme abzugeben. Mit Ja stimmte geschlossen die CDU-Fraktion und die FDP. Aus der SPD-Fraktion kamen drei Ja-Stimmen und eine Enthaltung, von den Grünen drei Nein- und eine Ja-Stimme. Die Fraktion der AWG stimmte geschlossen gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Altenholz.

Uneinigkeit herrschte bei den Kommunalpolitikern nicht über die allgemeine Einstellung zu Straßenausbaubeiträgen, sondern vor allem wegen der Gegenfinanzierung.

Straßenausbaubeiträge in Altenholz: Das sagen Politiker

„Ich würde die Beiträge gerne abschaffen, aber wir sind finanziell nicht dazu in der Lage“, begründete Worth seine ablehnende Haltung. Sein Antrag, den Entschluss zu verschieben, wurde abgelehnt. Jörgen Danielsen (AWG) bezweifelte ebenfalls, dass die von der Gemeinde üblicherweise verzeichneten Überschüsse in den Haushaltsabschlüssen tatsächlich zur Verfügung stehendes Geld seien. „Meistens ist der Grund, dass das Bauamt bestimmte Projekte nicht ausführen konnte.“

„Wir sind uns alle einig, dass die Beiträge unsozial sind. Wir haben das nötige Geld im Haushalt, jetzt gilt es mutig zu sein“, widersprach Stefanie Mackeben-Zenker (CDU). Seit Jahren schließe die Gemeinde Altenholz ihren Haushalt mit Überschuss ab.

Einstimmig beschlossen die Politikerinnen und Politiker Erhöhungen der Gewerbesteuer, von 370 auf 380 Prozent, sowie der Grundsteuer A und B von 370 auf 450 Prozent beziehungsweise von 450 auf 550 Prozent. Diese Erhöhung soll aber nicht der Gegenfinanzierung der Straßenausbaubeiträge in Altenholz dienen, sondern weitere Projekte ermöglichen.

