Dieser Donnerstag war kein Schultag wie jeder andere für die Viertklässler der Claus-Rixen-Schule am Standort Stift: Es gab hohen Besuch, der sich auf Bundesebene für Kinderchancen einsetzt.

Altenholz. Hoher Besuch in der Außenstelle der Claus-Rixen-Grundschule in Altenholz-Stift: Die bundesweit für Kinderchancen zuständige Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz besuchte am Donnerstag die vierte Klasse.

Es ist eine von insgesamt neun Stippvisiten in Schulklassen in ganz Deutschland. Dabei geht es ihr darum, etwas über die Bedürfnisse der Kinder, aber auch über clevere Projekte im Land zu erfahren.