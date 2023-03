﻿Altenholz: So soll Energie in der Gemeinde nachhaltiger werden

Noch besser werden in Sachen nachhaltige Energienutzung: Damit beschäftigt sich die Politik Altenholz. Und hofft zugleich, dass auch Bürgerinnen und Bürger mehr darauf setzen.

Auch das Rathaus in Altenholz-Stift bietet Flächen, die für Photovoltaik geeignet wären.

Altenholz. Nachhaltige Energieformen sind ein Thema, das immer wichtiger wird. Für die Gemeinde Altenholz ist es nicht neu. Auf einigen Liegenschaften gibt es dort schon seit etwa 25 Jahren Photovoltaik-Anlagen – wie auf dem Gemeindezentrum Klausdorf. Und bei der geplanten neuen Kita am Stegeltor setzt man auf Elemente wie Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik (PV) und sehr gute Dämmung.

Allerdings gibt es noch genügend Gebäude in Altenholz, die sich für die Nutzung regenerativer Energie anbieten. Ein Solarkataster bietet dazu auch Privatleuten Aufschluss über Möglichkeiten in diesem Bereich. Weil die Gemeinde in Altenholz dabei mit gutem Beispiel für Privatleute vorangehen möchte, hat sich jetzt der Ausschuss für Umwelt und Liegenschaften mit dem Thema beschäftigt. Man hofft, dass Einwohner das auch aufgreifen.

Altenholz hat geeignete Dächer

„Da muss man auch als Gemeinde mitmachen“, findet die Ausschussvorsitzende Silke Worth-Görtz (Grüne). Eine Vorprüfung der Verwaltung ergab, dass es in Altenholz einige Gemeindedächer gibt, die sich für regenerative Energieformen eignen. Dazu habe der Ausschuss anhand einer Liste nun einige Projekte priorisiert.

So bietet das Rathaus Altenholz-Stift geeignete Flächen für Photovoltaik-Anlagen. „Es wäre ein gutes Signal, wenn das Rathaus da vorangeht“, sagt Silke Worth-Görtz. Für ein Gründach sei das Rathaus hingegen nicht geeignet.

Allgemein sieht die Verwaltung hier bei Bestandsgebäuden einen relativ hohen Aufwand und entsprechende Umbaukosten. Denn die Dächer müssten laut Vorlage der Verwaltung teils in den Rohbauzustand versetzt werden. Bei Neubauten und umfangreichen Sanierungen von Gebäuden der Gemeinde sollte man aber „die Möglichkeiten einer Grünbedachung“ in den Planungen berücksichtigen.

Auch im Ortsteil Altenholz-Klausdorf sieht man auf Gebäuden der Gemeinde Potenzial für nachhaltige Energieformen. Grundsätzlich sei die Installation von Solarthermie besonders sinnvoll bei Liegenschaften mit hohem Warmwasserbedarf. Dazu gehören zum Beispiel die Sporthallen, das Gemeindezentrum Altenholz und die Kitas.

So verweist Silke Worth-Görtz als Vorsitzende des Liegenschaftsausschusses auf die Turnhalle der Claus-Rixen-Schule und die Kita Lollipop nebenan. Die arbeite mit einer Luftwärmepumpe, die viel Strom verbrauche. Da böte sich zum Beispiel eine Kombi mit Solarthermie an. Die Verwaltung prüfe das.

Auch auf dem Dach der Kita Fördekieker sei nachhaltige Energie denkbar. Und so werde man sich in Altenholz Stück für Stück in Sachen nachhaltige Energie voranarbeiten. Wobei grundsätzlich das Thema Energiegewinnung Vorrang hat.

Bürgerenergiegenossenschaften: Ertrag zu gering

Was man in Altenholz aber nicht mehr anbieten wird, sind sogenannte Bürgerenergiegenossenschaften. In der Vergangenheit wurden zum Beispiel die Dachflächen vom Gymnasium Altenholz und dem Gemeindezentrum gegen Entgelt zur Verfügung gestellt, um Energie ins allgemeine Stromnetz einzuspeisen.

In einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Bürgerenergiegenossenschaft habe sich aber herausgestellt, dass dies angesichts der geringen Einspeisevergütung von etwa sechs Cent pro Kilowattstunde wirtschaftlich nicht sinnvoll sei.