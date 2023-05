﻿Das weiße Gold vom Wohld: Anbauer in Altenholz und Osdorf feiern den Spargel

Gettorf/Altenholz. Spargel ist ein Gemüse, das durchaus die Gemüter spaltet. Manch einer will schon das Ende der „Spargelrepublik“ ausrufen, belegte doch im vergangenen Jahr eine Umfrage von YouGov, dass junge Menschen deutlich weniger Spargel essen. Die Rede ist von einem Image-Schaden. Und trotzdem rennen die Leute den Spargelanbauern der Region seit Beginn der Saison die Türen ein.

Die Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer hat zur Hochhaltung des Spargels in diesem Jahr erstmals den Tag des deutschen Spargels ausgerufen – er soll von jetzt an jährlich am 5. Mai begangen werden.

Insgesamt sind zwölf Hektar Fläche im Dänischen Wohld dem Spargel gewidmet. Vier davon gehören Richard Hoene vom Gut Friedrichshof und acht den Baudissins vom Gut Augustenhof. Beide Betriebe setzen auf die Direktvermarktung ihres Gemüses im eigenen Hofladen.

Spargel vom Wohld: Gut Friedrichshof produziert pro Saison 17 bis 18 Tonnen

Hoene hat in den 90er-Jahren mit dem Spargelanbau angefangen, erst auf einem Hektar, dann auf zwei, später auf drei und inzwischen sind es vier. 17 bis 18 Tonnen Stangengemüse erntet er mittlerweile pro Saison. Dabei wird er ein wenig früher fertig, als die Bauernregel es vorschreibt – demnach muss man die Spargelpflanze ab dem 24. Juni in Frieden lassen, damit sie sich regenerieren kann. „Wir hören zum ersten Kieler-Woche-Wochenende auf“, erklärt Hoene. „Dann sind eh alle in Kiel und essen Fischbrötchen.“

Hoene hat ein wenig später angefangen mit dem Spargel und erst am vergangenen Wochenende die erste Fuhre verkauft. „Ich arbeite mit nur einer Folie, dann kommt der Spargel eben ein wenig später.“ Stören tut ihn das nicht, und seine Kunden nehmen es ihm auch nicht übel.

Neben Spargel in verschiedenen Ausführungen haben sich in Friedrichshof über die Jahre verschiedene Spezialitäten etabliert. Zum Beispiel die Spargel-Pizza, die es als TK-Ware zum Mitnehmen gibt.

Spargel-Statue findet neue Heimat auf Gut Augustenhof

Rixa und Wolf-Oliver von Baudissin vom Gut Augustenhof in Osdorf haben im vergangenen Jahr ihre erste Spargelsaison gefeiert und fühlen sich durch den Erfolg in ihrer Entscheidung bestärkt. Der Spargel verhalf ihnen auch gleich im ersten Jahr zu einer besonderen Begegnung: Der Zufall wollte es, dass Helmut Zipner, als er bei einem Ausflug auf die Spargelfelder und den Hofladen stieß, gerade nach einer neuen Heimat für seine Spargelstatue suchte. Zipner, der früher die Landeshauskantine in Kiel führte und dann das El Mövenschiss in Schilksee eröffnete, war jahrelang Spargelschälweltmeister – einige Rekorde hält er immer noch.

Helmut Zipner und seine Frau Renate (sitzend) mit Rixa und Wolf-Oliver von Baudissin neben der Spargel-Statue, geschaffen von Christian Behrendt, vor dem Hofladen auf Gut Augustenhof. © Quelle: Greta Weber

Die Statue, ein aus Kalkstein gefertigter, mannshoher Bund Spargel, stand erst im Landeshaus, zwischendurch im Spargelmuseum in Herne, dann vorm Mövenschiss, jetzt ist sie in Osdorf angekommen. „Ich liebe solche Gegenstände, die eine Geschichte erzählen“, sagt Rixa Gräfin von Baudissin. Sie ist sich mit Zipner einig: Jetzt hat die Statue einen Platz zum Altwerden gefunden.

Regional und frisch: Zipner plädiert für Spargel von vor Ort

Spargel vor Ort zu kaufen, sei für ihn sowieso selbstverständlich, sagt Zipner und demonstriert sogleich, was nur richtig frischer Spargel kann: Man muss den Schäler erst weit unter dem Kopf ansetzen, unten auch das Ende nicht abschneiden. Auch die Gastronomie hat Interesse am Spargel aus der Region, berichten beide Spargelanbauer – von Restaurants in Schleswig, Eckernförde und Strande bis zur UKSH-Kantine.

Richard Hoene veranstaltet sein beliebtes Spargelfest in diesem Jahr am 4. Juni. Los geht es wie immer um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Zum Programm gehören Hubschrauber-Rundflüge, Livemusik, ein Kunsthandwerkermarkt und natürlich eine ganze Menge Spargel. Besucher sind angehalten, mit dem Fahrrad zu kommen, Parkplätze sind begrenzt.

Schon am 20. Mai laden auch die Baudissins zu einem „spargeligen“ Event: Aus Kiel kommt Johns Burger mit einem Wagen, und es gibt Spargel-Burger. Im kommenden Jahr wolle man dann auch den Tag des deutschen Spargels, der 2024 auf einen Sonnabend fällt, größer feiern.