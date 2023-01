﻿Altenholz: Warum der Villa Hoheneck das Türmchen fehlt

Eigentlich schmückt ein charmantes und charakteristisches Türmchen die Villa Hoheneck in Altenholz, direkt am Ufer das Nord-Ostsee-Kanals. Doch das fehlt seit einigen Wochen: was jetzt damit passiert.

Altenholz. Die alte Dame am Nord-Ostsee-Kanal hat ja schon einiges erlebt – und nun auch noch das: Die Villa Hoheneck Altenholz steht ohne Hut da! Das markante Türmchen wurde vor Kurzem abgenommen, auf einen Schwertransporter geschnallt und abtransportiert. Wer oben von der Hochbrücke auf die Villa hinunterschaut, sieht statt des Türmchens robuste Abdeckfolie.

Die Villa Hoheneck direkt am Nord-Ostsee-Kanal in Altenholz gehört seit einiger Zeit dem Flensburger Bauunternehmer Birger Andresen. Seinen Angaben zufolge wurde das Gebäude im Jahr 2022 strukturell wieder rundum fit gemacht: „Dies war deutlich aufwendiger und erheblich teurer als erwartet.“ Zuvor waren auf dem etwa 4000 Quadratmeter großen Gelände drei Neubauten entstanden. Sie sind bereits seit gut einem Jahr bewohnt.

Altenholz: Die Spitze des Türmchens ist marode

Im letzten Teil der Sanierung in Altenholz geht es nun um das markante Türmchen der Villa Hoheneck. Nach Angaben von Bauunternehmer Birger Andresen waren „sowohl die Turmspitze als auch das letzte Turmsegment derartig marode, dass wir hier keine örtliche Sanierung vornehmen konnten“. Daher habe man sich zusammen mit den Planern und ausführenden Unternehmen dazu entschieden, die Turmspitze abzunehmen.

Die markante Villa Hoheneck wurde mittlerweile nach Angaben des Besitzers saniert. Das markante Türmchen (Foto) fehlt allerdings. Doch das soll sich wieder ändern. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck/Archiv

Wie so vieles andere an diesem Bauprojekt sei auch die erforderliche Abnahme der Turmspitze der Villa Hoheneck in Altenholz vorher nicht absehbar gewesen. Das markante Türmchen wird nach nach Angaben des Bauunternehmers zurzeit in einer Zimmerei saniert. Es dürfte ein nicht alltäglicher Auftrag für die Mitarbeiter sein.

Geplant sei, die maroden Holzteile auszutauschen und den unteren Tragkranz originalgetreu neu zu erstellen, erklärt Birger Andresen. Auf der Baustelle Altenholz habe man das letzte Turmsegment abgetragen und nach statischen Vorgaben neu aufgemauert. Das frische weiße Mauerwerk ist auch von der Hochbrücke aus zu erkennen.

Ausbau der Innenräume der Villa Hoheneck bis Mitte Mai

„Sobald die Sanierung der Turmspitze abgeschlossen ist, werden wir diese mittels Mobilkran wieder aufsetzten“, erklärt Birger Andresen. Er gehe davon aus, dass dies Anfang Februar erfolgen könne.

In den Innenräumen der Villa Hoheneck Altenholz hat ihm zufolge bereits der Ausbau begonnen. „Wir gehen davon aus, dass wir die Baumaßnahmen bis Mitte Mai abgeschlossen haben.“ Nach Angaben von Birger Andresen werde die Villa Hoheneck dann aufgrund der erfolgten „allumfänglichen Sanierung fast Neubaustandard“ haben. Man werde kurzfristig mit der Mietersuche starten.

Wohnen mit Blick auf den Kanal

Wer in die Räume direkt am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals in Altenholz-Knoop einzieht, dürfte viel zu sehen bekommen. Schließlich liegen die Schleusen in Kiel-Holtenau in Sichtweite. Viel Schiffsverkehr wird also an der alten, nun fast neuen Villa Hoheneck vorbeifahren – sei es aus westlicher oder östlicher Richtung.

Damit beginnt dann ein weiteres Kapitel für 1902/1903 erbaute Villa Hoheneck in Altenholz. Dass sie überhaupt noch steht, ist nicht selbstverständlich: Ende 2014 lag bereits eine Abrissgenehmigung für das zuletzt als Gaststätte betriebene Gebäude vor. Doch nach Protesten durfte die Villa Hoheneck am Nord-Ostsee-Kanal stehen bleiben. Mittlerweile ist das Gebäude ein eingetragenes Kulturdenkmal.

Die Villa Hoheneck hatte schon viele Leben: Sie war erst Bauernhof, später Café und Pensionat, im Dritten Reich Treffpunkt strammer Nazis. Ab 1939 nutzte die deutsche Marine die Villa in Altenholz am Nord-Ostsee-Kanal, als strategisch interessantes Gebäude. Später lebten dort Flüchtlinge und Prostituierte. Auch ein beliebtes Tanzlokal gab es mal hier. Zudem wurden in der Villa Hoheneck Hochzeiten gefeiert.

Ab 1972 entwickelte sich die Villa Hoheneck zu einer beliebten Szenekneipe. Später gehörte die Villa einer Stranderin, die sie 2014 an einen Flensburger Investor verkaufte. Dieser errichtete die Neubauten auf dem Gelände und verkaufte die Villa Hoheneck an Birger Andresen.