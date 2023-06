﻿Wohnraum und seine Probleme: Gymnasiasten aus Altenholz gewinnen Preis bei Bundeswettbewerb

Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

Mobilität

Die Kieler Woche lässt die Nutzungszahlen von E-Scootern und Leihrädern in Kiel in die Höhe schnellen. Um für den Ansturm gewappnet zu sein, haben die Anbieter viele Maßnahmen getroffen. Eine besondere Situation gibt es am Marinestützpunkt in Kiel-Wik.