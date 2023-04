﻿Altenholz will Einsatz von Tiefengeothermie prüfen

Kostenfrei bis 08:12 Uhr lesen

Erneuerbare Energien

Im Bereich um das Gewerbegebiet am Jägersberg könnten die Erkundungsbohrungen für Tiefengeothermie in Altenholz stattfinden.

In Kiel ist sie Thema, in Eckernförde und anderen Orten auch: Geothermie. Jetzt zieht Altenholz nach. Die Gemeinde will Erkundungsbohrungen für die klimaneutrale Wärmeversorgung machen lassen. Außerdem setzt sie auf Kooperation mit einem bestehenden Versorger.