Moschee an der Christianstraße

Razzia in Neumünster: Drei Gebäude werden durchsucht

Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht am Dienstagmorgen drei Gebäude in Neumünster. Eines davon ist eine Moschee an der Christianstraße. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.