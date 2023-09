﻿In Holtsee steht jetzt das 33. Dörpsmobil

Holtsee. Das 33. Dörpsmobil in Schleswig-Holstein steht seit vergangener Woche in der Gemeinde Holtsee. Die Idee, für die 1300 Einwohnerinnen und Einwohner ein gemeinsames Auto anzuschaffen, stammt aus dem Jahr 2019, der Verein Holtsee mobil gründete sich im vergangenen Jahr. Damals initiierten Hubertus Fiedler, Michael Möller und Sönke Marten eine Bedarfsanalyse in ihrer Gemeinde.

Jetzt steht ein Auto vom Typ Renault Zoe zur Nutzung im Ort bereit. Gesponsert wird das Auto von der Holtsee Windenergie Stiftung mit Unterstützung der Firma Denker und Wulf. „Es war ein langer Weg hierhin, aber jetzt haben wir es endlich geschafft“, so Erika Mohr, Vorsitzende des Holtsee mobil, gegenüber der Akademie für ländliche Räume (ALR). Die ALR ist Projektträgerin und Koordinierungsstelle des landesweiten Dörpsmobilnetzwerks.

Dörpsmobil in Holtsee: „Preiswerte Auto-Alternative“

Juliane Rumpf (ALR): „Die Dörpsmobile ergänzen das ÖPNV-Angebot in den ländlichen Regionen und stehen für eine klimafreundliche Mobilität. Sie bieten eine preiswerte Alternative zum eigenen Auto, reduzieren den Zweitwagenverkehr und verwenden in der Regel erneuerbare Energien. Zudem fördert das ehrenamtliche Engagement ihrer Initiatorinnen und Initiatoren die Gemeinschaft im Ort. Dem Dörpsmobil in Holtsee als 33. Dörpsmobil wünschen wir viel Erfolg und gratulieren der Gemeinde zu diesem Projekt.“

Auch Hubert Ovenhausen vom Dörpsmobil Verein in Gettorf war mit seinem Dörpsmobil bei der Schlüsselübergabe dabei, um zu gratulieren.

Stellplatz und Ladeinfrastruktur des Dörpsmobils befinden sich in Holtsee am Sportheim. Ziel des Vereins Holtsee mobil ist es, den Zweitwagenbestand in Holtsee durch das elektrisch angetriebene Dörpsmobil zu verringern. Es soll eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr sein. Nutzen kann es jedes Vereinsmitglied.

Eine Einzelmitgliedschaft im Verein kostet sechs Euro im Monat. Auch Haushaltmitgliedschaften für zehn Euro im Monat und Firmenmitgliedschaften für 15 Euro im Monat sind möglich. Die Nutzung des Dörpsmobils kostet vier Euro je Stunde, nachts sind es nur zwei Euro. Zum Ausleihen brauchen die Mitglieder eine App. Wer Interesse hat, kann am 24. September beim Flohmarkt in Holtsee beim Infostand des Dörpsmobil-Vereins mehr Informationen erhalten.

