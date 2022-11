﻿Am 3. und 4. Dezember im TÖZ in Eckernförde: Markt der Künste

Als Handball-Trainer steht Gudjon Valur Sigurdsson erst in seiner zweiten Saison an der Seitenlinie des VfL Gummersbach. Als Spieler hat der frühere Weltklasse-Linksaußen alles erlebt. Deshalb kennt er auch den THW Kiel vor dem Duell der Traditionsklubs am Sonntag in- und auswendig.