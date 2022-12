﻿Darum stehen jetzt Zäune auf den Ökoflächen am Eimersee

Eckernförde. Über ungewohnte Zäune auf den Ökokontoflächen am Eckernförder Eimersee wundern sich derzeit Spaziergänger. Der Auslauf von Hunden würden beeinträchtigt, ebenso das Landschaftsbild, klagt ein Leser unserer Zeitung. Doch die Zäune haben ihren Sinn. Ab Januar werden hier Robustrinder grasen. Sie haben eine spezielle Aufgabe.

Die Tour am Eimersee gehört zu den beliebtesten Wanderwegen im Norden Eckernfördes. Vor über 20 Jahren schuf der damalige Naturschutzbeauftragte Michael Packschies den Weiher, indem er die Drainage mit einem Mörteleimer verschloss. Die Wiedervernässung und Renaturierung des Oberlaufs des Lachsenbaches machte aufgrund ihrer ebenso günstigen wie effektiven Lösung seinerzeit Furore.

Ökokontofläche für Landschaftseingriffe

Doch dabei sollte es nicht bleiben: Die Stadt erwarb am Eimersee eine ehemalige Ackerfläche, die als sogenannte Ökokontofläche genutzt wird. Das heißt: Wenn Neubaugebiete in Eckernförde ausgewiesen oder andere Flächen versiegelt werden, kann dieser Eingriff in die Landschaft über das im Voraus entwickelte Ökokonto ausgeglichen werden. Dafür entstehen am Eimersee unter anderem Kleingewässer, Magerrasen, Totholzareale und Stein-Biotope.

Die landschaftliche Vielfalt soll Refugien für verschiedenste Tierarten von Vögeln und Insekten bis hin zu Amphibien bieten. Würde man hier nichts weiter machen, "würde das Gelände erst verbuschen und dann Wald wachsen", sagt Jens Albrecht, Leiter der Abteilung für Naturschutz und Landschaftsplanung im Eckernförder Rathaus. Mehr Artenvielfalt verspricht dagegen eine offene Weidelandschaft.

Robustrinder halten Grünland frei

Zwar könnte man das Gelände auch mit Maschinen freimähen. Doch das wäre teuer. Günstiger und besser erledigen diesen Job Rinder. Robuste Galloway-Rinder, die das ganze Jahr über draußen bleiben können, sollen hier als tierische Landschaftspfleger das Grünland extensiv beweiden. Ähnlich wie auf den Goosseewiesen, wo Schafe und Wasserbüffel eingesetzt werden, übernehmen am Eimersee die Galloways die Aufgabe, den Bewuchs niedrig zu halten.

Beweidung und Artenvielfalt sind nach Angaben des Naturschutzbunds keine Gegensätze. Im Gegenteil: Rinder und Schafe würden Lebensraum für Insekten und Vögel schaffen, so der Nabu. Doch damit die Galloways nicht fortlaufen, ist die Einzäunung erforderlich. Laut Albrecht wurde beim Zaunbau darauf geachtet, dass sich die Verläufe an die bisherigen Wege in dem Gelände anpassen, um auf die Spaziergänger Rücksicht zu nehmen.

Bald Weidefleisch aus Eckernförde

Anfangs geplante, schnurgerade Wegeverläufe wurden wieder verworfen, um das Landschaftsbild nicht weiter zu beeinträchtigen. „Deshalb haben wir uns auch bei der Materialwahl ganz bewusst für Holzpfosten entschieden und nicht für Metall“, sagt der städtische Naturschützer.

Dort, wo Pfade geschnitten werden, ermöglichen zwei Klapptore das Passieren. Für wenige Meter teilen sich dann Tier und Mensch eine Fläche. Bei entsprechender Rücksichtnahme sollte das kein Problem sein, sagt Albrecht. Und das Erholungserlebnis sei weiter möglich.

Albrecht zeigt sich überzeugt, dass die Rinderbeweidung der städtischen Ökokontoflächen „eine tolle Sache wird“. Und ganz nebenbei fällt hochwertiges Weidefleisch aus Eckernförde an. Die Galloway-Rinder stellt ein Bioland-Betrieb aus Schleswig als Pächter zur Verfügung. Ab Januar soll die Beweidung mit den Tieren beginnen.