Saisonauftakt für den Handgemacht-Makrt im Hafen von Kappeln: Am Wochenende vom 5. bis 7. Mai kommen dort 40 Kunsthandwerker zusammen und präsentieren ihr Können.

Kappeln. Erstmals in diesem Jahr treffen sich vom Freitag, 5., bis zum Sonntag, 7. Mai, 40 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Anbieter besonderer Köstlichkeiten zum „Handgemacht-Markt“ in Kappeln. Die Marktfläche am Nordhafen mit den dort anlegenden Ausflugsbooten gehört für die Organisatoren des Marktes zu den schönsten Hafenplätzen an der schleswig-holsteinischen Küste. „Unsere Aussteller sind zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der eigenen Werkstatt beziehungsweise dem eigenen Atelier fertigen“, versichert Veranstalterin Ingrid Berkau.