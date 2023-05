﻿Am Pfingstsonntag: Oldtimertreffen auf Gut Warleberg mit alten Traktoren

Tüttendorf. Der Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Am Pfingstwochenende ist neben einem Kommers für Clubmitglieder und deren Angehörige auch eine große Ausstellung vor eindrucksvoller Kulisse geplant.

Diesmal soll es ein ganz besonderes Trecker-Treffen werden. Zum Geburtstag der Interessengemeinschaft wollen die Mitglieder ihren Agrar Oldtimer Club Dänischer Wohld mit einer großen Schau auf Gut Warleberg unweit des Nord-Ostsee-Kanals präsentieren. Rund 100 alte Traktoren sowie einige Landmaschinen sollen dem interessierten Publikum bei der Schau gezeigt werden. Über etwa 90 alte Traktoren aus den Baujahren zwischen 1939 und 1970 gehören den Clubmitgliedern. Weitere Fahrzeuge werden vom befreundeten Club aus Eckernförde erwartet. Die stolzen Besitzer wollen den Besuchern die robuste Technik von Herstellern wie Lanz Bulldog, Deutz, Hela, Fendt oder Fahr vor Ort erklären.

Die Interessengemeinschaft wurde Anfang 1998 von nur acht Gründungsmitgliedern aus Liebe zu alten Traktoren ins Leben gerufen. Mittlerweile hat der Club mehr als 200 Mitglieder – ein Teil davon sogar in Süddeutschland. Nicht jedes Mitglied aber hat auch einen eigenen Traktor.

„Viele fühlen sich beim Anblick der alten Traktoren an ihre Jugend auf dem Land erinnert“, sagt Koch über die Begeisterung von Sammlern und Besuchern. Im Frühjahr und Sommer unternehmen die Mitglieder Ausfahrten in die Umgebung, tuckern regelmäßig in Kolonnen mit bis zu 20 Fahrzeugen zu Treffen befreundeter Vereine.

Die Schau auf Gut Warleberg hat am Sonntag, 28. Mai, von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Bereits am Vorabend feiert der Club seinen Geburtstag mit einer internen Veranstaltung in Neuwittenbek.

KN