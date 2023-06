﻿Am Strand vom Strande: Neuer Rettungspunkt für Taucher in Not

Strande. Am Ufer des Strandes in Stande gibt es jetzt einen sogenannten Rettungspunkt, der Leben retten kann. In der gesicherten Stahlkiste ist neben Erste-Hilfe-Sets auch eine kleine tragbare Sauerstoffflasche deponiert. So können verunglückte Taucher im Notfall schnelle Hilfe bekommen.

Das Revier in Strande ist bei Tauchern sehr beliebt. Mehrere Vereine und Tauchschulen nutzen das relativ seichte Gewässer der Ostsee für ihre Tauchgänge und zum Training. Unter anderem weil der Parkplatz nahe ist und die Ausrüstung nicht so weit getragen werden muss. Vor allem aber locken neben Pflanzen und Tieren, die in der Strander Bucht leben, präparierte Ziele unter Wasser wie eine riesige Kabeltrommel oder ein altes Fahrrad die Wassersportler. Damit sich die Taucher in Strande wohl und willkommen fühlen, haben Gemeinde, Tauchschulen und Touristik bereits eine Tauchkarte am Strand aufgestellt. Dort sind Tiefen, Sicherheitsregeln, Sperrbereiche und die Sehenswürdigkeiten unter Wasser eingezeichnet.

Rettungspunkt in Strande: Hilfe für Taucher in Not

Nun gehen die Taucher einen Schritt weiter. Am Sonnabend wurde am Strand ein Rettungspunkt für den Notfall eingerichtet und mit einem weithin sichtbaren Schild gekennzeichnet. Denn: Der Tauchsport ist nicht ungefährlich. Schnell kann es zu teils schweren Tauchunfällen kommen, wie in Strande zuletzt vor zwei Jahren. Auch können Taucher von anderen Wassersportlern wie Seglern und Surfern oft schwer erkannt werden.

Stahlkiste mit zwei Litern Sauerstoff

In der Stahlkiste ist neben Verbandsmaterialien auch eine kleine tragbare Flasche mit zwei Litern Sauerstoff hinterlegt. Die haben die Taucher vom Tauch Sport Club Eckernförde (TSC) bisher immer im Rucksack mitbringen müssen, wie sie mit mehreren Sportlern ins Wasser gingen. Mit einem gesicherten Schlüsselkasten – ähnlich wie bei Brandmeldeanlagen ist die Rettungseinrichtung gegen Diebstahl und Vandalismus gesichert. Auch wurde zur Überwachung der Einrichtung ein WLAN-Modul installiert, das beim Öffnen des Rettungsschranks sofort eine Meldung absetzt und den Tauchsportklub informiert.

Erste Hilfe für Taucher in Strande. Der Rettungspunkt ist unter anderem mit Sauerstoff ausgerüstet. © Quelle: Paul Wagner

Rund 2000 Euro hat der Rettungspunkt gekostet. Gesammelt hatte der TSC. „Das Geld haben wir unter anderem dadurch zusammenbekommen, dass wir während der Corona-Beschränkungen die Schwimmhalle der Uni nicht nutzen durften und die Miete gespart haben“, sagte Carsten Brüssow, erster Vorsitzender der Eckernförder Taucher und freut sich mit den Vereinsmitgliedern über die sinnvolle Verwendung des Geldes.

„Ich war von der Idee von Anfang an begeistert“, sagte Bürgermeister Holger Klink. „So etwas gibt es in Schleswig-Holstein nicht so häufig, und es ist gut, wenn wir hier in Strande so einen Rettungspunkt zentral vorhalten können.“ Auch wenn dieser hoffentlich nie gebraucht werde. „Hoffentlich macht dieses Beispiel Schule und auch andere Locations in Schleswig-Holstein können wie der Strand in Strande auf diese Art für alle Besucherinnen und Besucher sicherer gemacht werden“, sagte Klink.

Und den Tauchern könne schon bald ein weiterer Wunsch erfüllt werden. „In der nächsten Woche kommen die Bagger“, kündigte Klink an. Dann werde eine Leitung für eine Abspülstation verlegt. Dort können die Taucher mit Wasser und Schlauch ihre Ausrüstung nach den Tauchgängen von Salzwasser und Sand befreien.

