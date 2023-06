﻿Amt Bordesholm: Kleine Revolution bei Wahl der Stellvertreterposten

Bordesholm. Im Amtsausschuss Bordesholm hat die größte Gemeinde Bordesholm in geheimen Abstimmung zwei Wahlschlappen bei Führungspositionen hinnehmen müssen, die als kleine Palastrevolution des Umlands zu werten sind. Amtsvorsteher Torsten Teegen (Bürgermeister in Loop) ist in offener Wahl bestätigt worden.

Das Amt Bordesholm mit seinen gut 14 000 Einwohnern in 14 Orten hat keine einfache Zeit hinter sich. Im Januar und Februar 2022 wählte man die damalige Amtsdirektorin Anja Kühl nach monatelangen Querelen ab. Seit August ist Marco Thies als Verwaltungschef im Amt. Vorsteher Torsten Teegen, der zusammen mit Gremiumsmitglied Willi Lüdemann (FDP, Bordesholm) das Amt aus dieser schwierigen Lage manövriert hatte, freute am Donnerstagabend das einstimmige Votum in offener Wahl. „Das ist für mich schon eine tolle Bestätigung.“

Amtsausschuss: Umland offenbar mit Bordesholm unzufrieden

Die neue Stellvertreterin von Teegen ist Tina Schuster, die als FDP-Fraktionschefin im Kreistag Rendsburg-Eckernförde agiert und in Schmalstede für die KWG Bürgermeisterin ist. Sie trat überraschend gegen Norbert Baschke (CDU, Bordesholm) an. Von 65 möglichen Stimmen vereinte Schuster 47 auf sich. Baschke erhielt 16 Stimmen. Als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, brandete Applaus auf. „Ich freue mich total, dass ich so viel Rückhalt im Amtsausschuss schon habe.“ Aus ihrer Sicht spiegelt ihre Wahl auch die Unzufriedenheit des Umlands gegenüber der Arbeit der größten Gemeinde Bordesholm wider. In offener Wahl wurde Werner Kärgel (CDU, Brügge) zum zweiten Stellvertreter gewählt.

Eine Wahlklatsche gab es für Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) bei der Stellvertreterwahl des Amtsdirektors. Silke Köppen, neue Bürgermeisterin aus Grevenkrug, trat in geheimer Wahl gegen den Amtsinhaber an.

Mit 40 zu 24 Stimmen bei zwei Enthaltungen zugunsten der Juristin Köppen fiel auch hier das Ergebnis gegen Bordesholm sehr deutlich aus. „Ich empfinde das als persönliche Niederlage“, sagte Büssow im Anschluss. „Es ist vom Umland ein merkwürdiges Signal, beide Kandidaten aus Bordesholm abzulehnen.“ Der Gemeindechef fügte hinzu, dass er diese Schachzüge hinter dem Rücken nicht möge. „Das ist schon ein Statement“, so Köppen, die sich in der nächsten Zeit beim Personal vorstellen möchte. Als zweiter Stellvertreter wurde in offener Wahl und einstimmig Oliver Kruse (AfW, Wattenbek) bestätigt.

Torsten Teegen verabschiedete zu Beginn der Sitzung zahlreiche altgediente Bürgermeister und Amtsausschussmitglieder wie Wulf Klüver (Mühbrook), Manfred Christiansen (Sören), Klaus Gronau (Grevenkrug), Hans-Jürgen Leptien (Negenharrie), Holger Gränert (Groß Buchwald) und Willi Lüdemann (Bordesholm). Bernd Jamrath (Reesdorf) wurde gleich doppelt verabschiedet.

Vor Torsten Teegen richtete die Standesbeamtin Carina Jäschke rührende Abschiedsworte an den ausgeschiedenen Bürgermeister, der 99 Trauungen als ehrenamtlicher Standesbeamter vorgenommen hatte. Die Wahlschlappen der beiden Kandidaten aus Bordesholm kommentierte Jamrath nach der Sitzung in seiner ehrlichen Art und Weise: „Das ist Demokratie. Wenn ich als langjähriger Amtsträger solche Niederlagen einstecken muss, dann würde mir das schon zu denken geben.“

