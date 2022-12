Mehr digitaler Service: Amt Bordesholm startet am 9. Januar 2023 neue Homepage

Das Amt Bordesholm wird 2023 digitaler. Amtsdirektor Marco Thies verrät in einem Gespräch mit den Kieler Nachrichten schon mal Neuerungen beim Internetauftritt und warum das Vorhaben am Ende so lange gedauert hat. Geplant sind interessante Serviceleistungen und neue Informationen.

Am 9. Januar 2023 startet das Amt Bordesholm seine neue Homepage. Amtsdirektor Marco Thies (links) und der IT-Verantwortliche Torben Röhling zeigen hier bereits, was sich verändert.

Bordesholm. Am 9. Januar 2023 bekommt das Amt Bordesholm eine neue Homepage. Der Auftritt unter www.bordesholm.de soll der „zentrale Baustein in der Digitalisierung der Verwaltung sein“, sagt Amtsdirektor Marco Thies bei einer Präsentation im Rathaus. Schritt für Schritt soll der Service für Bürgerinnen und Bürger erweitert werden. 15 000 Euro stehen im Etat für die dringend notwendige Veränderung zur Verfügung.

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund und Länder, ihre Dienstleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Portale anzubieten. Konkret beinhaltet das zwei Aufgaben: Digitalisierung und Vernetzung. „Da sind wir weit zurück“, gesteht Amtsdirektor Marco Thies, der seit August im Rathaus in Bordesholm der Verwaltungschef ist. „Vor meiner Zeit ist auf diesem Gebiet hier wenig passiert.“ Die ehemalige Amtsdirektorin Anja Kühl war nach Querelen vom Amtsausschuss im Februar 2022 abgewählt worden. Dabei ging es zwar nicht an erster Stelle um schleppende Digitalisierung, aber auch dieses Thema spielte eine Rolle.

Bürgerbüro Bordesholm: Termine können online gebucht werden

Der momentane Auftritt sei für Nutzer wenig attraktiv und es fehlten viele Details, sagt Thies. „Außerdem ist die Homepage für Handynutzer nicht komfortabel.“ Das soll sich ab Montag, 9. Januar, ändern. Federführend bei der Entwicklung war die Firma Inixmedia aus Hamburg, die zusammen mit Thies und dem Amts-IT-Beauftragten Torben Röhling den neuen Auftritt entwickelt hat. Die Grundzüge der Homepage hatte Röhling bereits im Amtsausschuss Mitte Dezember vorgestellt. Zum Beispiel werden in einem ersten Schritt Termine für das Bürgerbüro online vergeben.

Die Trauorte in der Region Bordesholm außerhalb des Rathauses sind auf der neuen Homepage beschrieben. © Quelle: Frank Scheer

Zudem gibt es Infos über Trauorte. Bilder zeigen beispielsweise die Trauorte außerhalb des Rathauses, wie Brautberg in Bordesholm, Kleines Haus in Brügge, Räucherkate in Wattenbek und Antikhof in Bissee, Gartencafé in Reesdorf. Dazu können Interessierte lesen, was für die standesamtliche Trauung vorher und im Anschluss notwendig ist. „Verwaltung wird nie ganz digital sein können. Aber online muss für den Bürger mehr sein, als nur das Antragsformular herunterzuladen“, so Thies.

Amt Bordesholm plant Veranstaltungskalender

Außerdem ist ein zentraler Veranstaltungskalender für die Region Bordesholm vorgesehen. Vereine und Verbände können dort über ihre Veranstaltungen informieren. „Als ich noch in Neumünster gearbeitet habe, fand ich es schade, dass es so etwas nicht gibt“, so der Amtsdirektor.„Die Gemeinde Bordesholm hat selbst eine Kooperation mit Neumünster, was Termine angeht. Aber es gibt ja noch 13 Orte mehr.“ Man sei in den nächsten Monaten auf die Anbieter angewiesen, um mit Terminhinweisen versorgt zu werden. „Zudem freuen wir uns über schöne Bilder, die auf der Homepage veröffentlicht werden können“, so Röhling.

Neujahrsempfang am 13. Januar im Rathaus Bordesholm: Alle sind eingeladen

Ein Treffen wird auf der neuen Homepage sicherlich besonders beworben werden: Am Freitag, 13. Januar, beginnt um 19 Uhr im Rathaus der Neujahrsempfang des Amtes, der 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Die Veranstaltung ist öffentlich. 200 Personen sind zwar extra angeschrieben worden. Aber eigentlich dürfen alle ins Verwaltungsgebäude am Bahnhof kommen.

Die Rede wird der neue Amtsdirektor halten. Themen gibt es genug – Flüchtlinge, Solidargemeinschaft, auch die Finanzierung von Kitas. „Außerdem könnte ich mir mehr Veranstaltungen auf dem Rathausplatz vorstellen“, so eine weitere Idee.

Mit 300 bis 400 Gästen rechnet die Amtsverwaltung für den Neujahrsempfang. Es gibt zwei Neuerungen: Die Sternsinger kommen gleich zu Beginn zum Einsatz, damit ihnen mehr Beachtung geschenkt wird. Für Getränke und Brote wird kein Obolus mehr verlangt.