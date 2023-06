﻿1975 wurde im Amt gebadet: Revensdorferin erinnert sich nach 47 Jahren im Job

Gettorf. 1975 tickten die Uhren im Amt Dänischer Wohld noch anders. Die Verwaltung arbeitete mit Telefonen, Karteikarten, Taschenrechnern und Blaupausen. Ein Kopierapparat war cool und neu, aber die Kopien dauerten. Damals, am 1. August, begann Ingrid Paasch ihre Ausbildung zur Verwaltungsangestellten. Da war sie 16 Jahre alt.

Jetzt haben Amtsdirektor Matthias Meins und ihre Kolleginnen und Kollegen sie nach 47 Jahren und zehn Monaten in den Ruhestand verabschiedet. Fast ein halbes Jahrhundert hat die Revensdorferin im Amt gearbeitet und einige Veränderungen miterlebt. Zum Abschied berichtete sie der Sprecherin des Amts von ihrer langen Karriere.

Als sie in den 70ern anfing, befand sich ihr Büro in einem umgebauten Einfamilienhaus in der Noerer Straße in Osdorf. „Mittags roch es im Haus oft nach Fichtennadelbadezusatz. Das kam daher, dass ein Kollege in die Badewanne ging“, erzählte Ingrid Paasch dem Amt. Ein Kollege, der zuhause keine eigene Wanne hatte, nutzte ein Badezimmer im Amt. Merkwürdig sei ihr das schon vorgekommen, doch im Amtsgebäude in Osdorf galt das als normal. Kurz darauf zog das Amt nach Gettorf um.

Alles Schriftliche erledigte damals eine Sekretärin, von Briefen bis zu Sitzungsprotokollen. „Aber immerhin gab es schon eine elektrische Schreibmaschine“, erzählte Ingrid Paasch bei ihrer Verabschiedung. Ende der 80er Jahre kamen dann die ersten Computer. „Das waren absolut monströse Dinger.“

Ingrid Paasch begann ihre Ausbildung beim Amt, obwohl sie auch eine Zusage vom Land hatte – weil sie es dem damaligen Leiter versprochen hatte. Sie blieb ihr gesamtes Arbeitsleben, unterbrochen nur von sechs Jahren Elternzeit. Paasch war im Steueramt tätig, dann von 1996 bis 2011 im Meldeamt. Anschließend gelangte sie über eine Station im Hauptamt ins Bauamt, wo sie ab 2017 arbeitete.

Was hat sie an ihrer Tätigkeit im Amt geschätzt? „Die flexiblen Arbeitszeiten und ein völlig unkompliziertes Verhalten der Kollegen, wenn familiär mal Not am Mann war.“ Jetzt will sie mit Ehemann Max Radtouren unternehmen, nicht nur in der Region, sondern in ganz Deutschland, und freut sich, mehr Zeit für die beiden Enkelkinder zu haben.

