﻿Gemeinden in Hüttener Bergen sollen Sprottenflotte bekommen

Am Eckernförder Hafen gibt es sie bereits: Räder der Sprottenflotte. In einem Pilotprojekt sollen im Sommer auch Gemeinden im Amt Hüttener Berge Stationen bekommen.

Amt Hüttener Berge. Wie wär’s mit einer Radtour von Groß Wittensee nach Sehestedt an den Kanal? Oder weiter weg, bis nach Rendsburg oder an den Eckernförder Hafen? Bislang geht das nur mit dem eigenen Rad. Ab Sommer könnten die Leihräder der Sprottenflotte diese Touren für alle möglich machen. Die Kiel-Region will ein Pilotprojekt starten.

Für zunächst drei Jahre will die Kiel-Region Stationen des Bike-Sharing-Systems Sprottenflotte in einigen Gemeinden im Amt Hüttener Berge installieren. Damit soll erprobt werden, wie das Leihrad-System im ländlichen Raum funktioniert. „In den Innenstädten gibt es viele Sharing-Angebote, im ländlichen Raum dann nicht mehr“, erklärt Benno Hilwerling, Projektkoordinator der Sprottenflotte bei der Kiel-Region. „Das wollen wir anders machen.“

Gemeinden im Amt können sich für Stationen der Sprottenflotte entscheiden

Deshalb sei die Kiel-Region an das Amt Hüttener Berge herangetreten. Bereits in den vergangenen Jahren hätte es Nachfragen von einzelnen Gemeinden nach Stationen gegeben. Wirklich sinnvoll sei das System aber erst, wenn es mehrere Stationen und somit ein Netz an Routen und Abstellmöglichkeiten gebe, sagt Hilwerling.

Nun also der große Aufschlag. In vielen Orten diskutieren die Gemeindevertretungen in diesen Tagen, ob die Sprottenflotte dort eine Station bekommen soll. Borgstedt beispielsweise hat sich bereits Ende März für eine Station mit fünf Rädern am Dörpshus entschieden. Auch Osterby und Groß Wittensee haben schon für eine Station gestimmt, in weiteren Gemeinden wie Sehestedt, Holtsee oder Ahlefeld-Bistensee steht die Entscheidung demnächst an.

Bushaltestellen eignen sich gut als Standorte für Sprottenflotte-Stationen

Wo die Stationen entstehen sollen und wie viele Standorte und Räder es jeweils geben soll, entscheidet jede Gemeinde selbst. In Sehestedt beispielsweise könnte laut Vorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung eine Station am Markttreff am Nord-Ostsee-Kanal und eine bei der Heuherberge entstehen. Die Kiel-Region gibt den Gemeinden bei Bedarf auch Empfehlungen. „Wo viele Menschen sind oder bei Bushaltestellen ist es sinnvoll, Stationen aufzustellen“, sagt Benno Hilwerling.

Rund zehn der insgesamt 16 Gemeinden im Amtsgebiet hätten bislang grundsätzlich ihr Interesse bekundet – wenn die Förderung kommt. Das ist bislang die Bedingung dafür, dass das Projekt tatsächlich in der Fläche gestartet wird: die Förderung des Landes Schleswig-Holstein. Wird sie bewilligt, übernimmt das Land maximal 75 Prozent der Kosten, den Rest müssten die Gemeinden tragen. Den Antrag hat die Kiel-Region bereits gestellt. Wenn die Genehmigung nicht mehr allzu lang auf sich warten lässt, sollen die grünen Räder der Sprottenflotte im Sommer durch die Hüttener Berge rollen.

Stationen der Sprottenflotte im Amt Hüttener Berge schließen eine Lücke

„Das ist auch ein Lückenschluss“, sagt Benno Hilwerling. Denn: Eckernförde und Rendsburg sind bereits mit Stationen ausgestattet. Die Kiel-Region ziele in erster Linie auf den Alltagsverkehr im Gebiet des Amtes Hüttener Berge ab und solle den Öffentlichen Personennahverkehr ergänzen, erklärt Hilwerling. Natürlich könnten aber auch Touristinnen und Touristen mit den Rädern der Sprottenflotte durch die Hüttener Berge fahren.

Das Pilotprojekt, das parallel auch in der Probstei läuft, soll nach drei Jahren ausgewertet werden. Fällt das Fazit positiv aus, könnten die Stationen dauerhaft im Amtsgebiet bleiben. Die Sprottenflotte kann mit der App von Donkey Republic genutzt werden. Bei der Ausleihe der Standardräder der Sprottenflotte sind die ersten 30 Minuten kostenfrei, danach kostet jede halbe Stunde einen Euro.