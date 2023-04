﻿Amt Nortorfer Land: Iris Brücker ist die neue Gleichstellungsbeauftragte

Nortorf. Das Amt Nortorfer Land hat eine neue Gleichstellungsbeauftragte: Iris Brücker startete am 1. April. Sie wird beim Amtsausschuss am Donnerstag, 4. Mai, um 18 Uhr im Rathaus Niedernstraße 6 in Nortorf offiziell in ihr Amt eingeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Verwaltungsdeutsch heißt ihr Arbeitsstart: Bestellung. Die 51-Jährige stellt sich allerdings schon jetzt bei Ausschüssen und Gemeindevertretersitzungen vor. Iris Brücker kennt die Region Holstein seit ihrer Kindheit. „Ich bin gebürtige Warderanerin und lebe in Ellerdorf.“

Neue Gleichstellungsbeauftragte im Amt Nortorfer Land

Iris Brücker studierte nach dem Abitur in Rendsburg Ökotrophologie. Die Diplom-Ökotrophologin arbeitete 15 Jahre in der Erwachsenenbildung, unter anderem auch in Flensburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Vor ihrer Zeit als Gleichstellungsbeauftragte arbeitete sie zuletzt für die Diakonie Altholstein in der Beratungsstelle Frau und Beruf, einem vom Land und vom Bund geförderten Projekt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe ein offenes Ohr für alle“, lädt Iris Brücker an den runden Tisch in ihrem Büro ein. „Klopfen Sie einfach an.“ Das Büro der Gleichstellungsbeauftragten liegt im Raum U10 im Kellergeschoss der Amtsverwaltung. Sie ist nicht nur für Mitarbeitende der Amtsverwaltung zuständig, sondern für alle Frauen im Amt. Sie berät nicht, aber vermittelt an Fachstellen weiter.

Sprechstunden der Gleichstellungsbeauftragten vom Amt Nortorfer Land

Ihre Sprechstunden sind Montag und Dienstag von 9-12 Uhr, Donnerstag 14-16 Uhr. Sie ist unter Tel. 04392/401140 erreichbar.

Aktuelle Themen der Gleichstellungsbeauftragten

„Ich will den Fokus auf flexible Arbeitszeitmodelle für Frauen legen, wir können nicht auf Teilzeitkräfte verzichten. Es muss in unserer Gesellschaft eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf geben“, erklärt sie zu ihren Zielen. Weitere Themenfelder sind Diskriminierung und Geschlechtergerechtigkeit.

Iris Brücker ist aktive Feuerwehrfrau in Ellerdorf, hat zwei Kinder und lebt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Anders als ihre Vorgängerin Brigitte Oeltzen hat sie keine Teilzeit-, sondern eine Vollzeitstelle.