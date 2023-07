﻿Thomas Langmaack will als neuer Amtsvorsteher die Zukunft gestalten

Rumohr. Es war ein historischer Tag: Erstmals stellt die Gemeinde Rumohr einen Amtsvorsteher und das auch noch im gerade fusionierten Amt Eidertal: Am 6. Juni wurde Thomas Langmaack, Bürgermeister aus Rumohr, in geheimer Wahl mit 44 von 72 Stimmen von dem neu konstituierten Amtsausschuss gewählt. Auf der privaten Terrasse in Rumohrholz beantwortete Langmaack Fragen unserer Redaktion zu dem neuen Posten.

Sie sind Bürgermeister von Rumohr und jetzt auch Amtsvorsteher im Amt Eidertal – was reizt Sie am politischen Ehrenamt?

Thomas Langmaack: Ich bin 2013 zu der Aufgabe des Bürgermeisters in Rumohr gekommen, da sich aufgrund eines Bauprojekts der Gemeinderat und auch große Teile des Dorfes zerstritten hatten. Auf die Gefahr hin, dass die täglich anstehenden Aufgaben nicht rational, sondern ausschließlich emotional entschieden werden, sah ich es tatsächlich als meine Pflicht, die Aufgabe zu übernehmen. Es liegt in meiner Natur und in der Aufgabenstellung an einen Bürgermeister, Bedarfe, Entwicklungen und Lösungen für die Gemeinde vorausschauend zu erkennen und Aufgaben zu benennen: Es reizt die Aufgabe, für die Gemeinde Gegenwart und Zukunft zu gestalten.

Die Gemeinde Rumohr hat sich – genau wie die Gemeinde Schierensee – für eine Ausamtung aus dem ehemaligen Amt Molfsee ausgesprochen und damit vielleicht auch ein wenig die Ämterfusion angeschoben. Dafür gibt es immer noch Kritik aus anderen Gemeinden – wie gehen Sie damit um?

Die Entscheidung rührt in Teilen aus der ersten Antwort, denn die Gemeinde trifft Entscheidungen für sich selbst, um ihre Daseinsvorsorge im Dorf zu regeln. Dazu benötigt man eine funktionale, effektive und auch eine politisch unabhängige Verwaltung. Aus der Geschichte heraus gab es bereits 2008 schon einen Antrag seitens der Gemeinde Rumohr für eine Fusion. Wir mussten in den Jahren 2013 bis 2020 feststellen, dass die damalige kleine Gemeindeverwaltung Molfsee sicherlich versuchte ihre Arbeit zu machen, allerdings allein die Tatsache, dass mehrere Vorgaben des Landes wie die Doppik-Einführung oder die Digitalisierung immer wieder verschoben wurden, zeigte uns in Rumohr, dass eine Modernisierung längst überfällig war. Weil in den vorangegangenen Gesprächen mit der Politik aus Molfsee und den Bürgermeistern der Umlandgemeinden, die sehr intensiv seit 2018 geführt worden sind, keine Bereitschaft für Gespräche mit anderen Verwaltungen bestand, haben wir uns dann für einen Antrag auf Umamtung in Richtung Flintbek entschieden. Es war nicht der Wille aus Rumohr und Schierensee, das Amt Molfsee zu zerschlagen, uns ging es darum, unsere Dörfer in eine Verwaltungsstruktur zu bringen, mit der wir schon Gespräche geführt hatten, um eben eine Doppik Einführung umzusetzen und auch mehr Wahrnehmung für uns als Gemeinde in einer Amtsverwaltung zu erreichen. Also wir haben wirklich in dem Moment die Entscheidung für unser Dorf getroffen und haben deutlich mehr als emotionalen Zuspruch aus unserem Dorf bekommen, allerdings auch von Bürgern aus Molfsee und den Umlandgemeinden.

Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Amtsvorsteher und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele haben Sie sich gesetzt?

Die Aufgaben eines Amtsvorstehers in einem hauptamtlich geführten Amt sind laut Satzung klar umrissen. Dazu gehören repräsentative Aufgaben, die Leitung des Amtsausschusses sowie die Vertretung bei Gerichtsprozessen. Allerdings sind durch meine Wahl wieder viele Emotionen in einzelnen Gemeinden entstanden, daher bin ich schon mit der eindeutigen Mehrheit bei der Wahl zufrieden. Denn das ist die Grundlage für meine Aufgabe als Amtsvorsteher, das Amt ist zwar gegründet, doch jetzt muss es Laufen lernen.

Die eigenständigen Gemeindevertretungen der Gemeinden werden an ihre Aufgaben gehen und arbeiten, um Lösungen zu beschließen. Diese Entscheidungen aus den Gemeinden zu den Bereichen Wärmeleitplanungen, Kinderbetreuung, Senioren, Gewerbe, Feuerwehren, Trinkwasserversorgung und vieles mehr kommen als Aufgaben in die Amtsverwaltung. Dann werden dort Entscheidungen gefällt, wie und wann es umgesetzt werden kann oder muss. Das heißt Koordination und Ausgleich zwischen den Gemeinden – auch da wird der Amtsvorsteher gefordert sein.

