﻿An über 120 Standorten in Kronshagen ist am Sonntag Garagenflohmarkt

Waren die Kronshagener am Sonnabend am Strand? Bei Sonnenschein und schwülwarmen 26 Grad berichteten viele Beschicker beim 4. Garagenflohmarkt, dass gefühlt weniger als vor zwei Jahren los gewesen sei. Am Sonntag wird der Verkauf im östlichen und nördlichen Teil der Gemeinde fortgesetzt.

Kronshagen. Der mittlerweile vierte Garagenflohmarkt in Kronshagen sorgte bereits am Sonnabend an über 130 Ständen für viel Bewegung. Am Sonntag wird der Flohmarkt ab 10 Uhr an weiteren 120 Ständen im östlichen und nördlichen Gemeindeteil fortgesetzt. Mit dem Verkauf am Sonnabend waren nicht alle Beschicker zufrieden. Ein Kritikpunkt: die „Drive-in-Mentalität“ von Kunden. Diese fuhren Stände per Auto ab und hielten bei interessanten Dingen direkt vor dem Stand an.

Die Stände hatten die Einwohnerinnen und Einwohner direkt vor ihren Häusern am Straßenrand, in Garagen oder Carports aufgebaut. Alle zwei Jahre findet die Veranstaltung so statt. „Das Konzept ist klasse. So kann man die Nachbarn noch besser kennenlernen“, meint Jana Behrens im Hofbrook. Stofftiere seien besonders gefragt. Zudem sei ihr Schaukelstuhl weggegangen. Diesmal sei aber „spürbar weniger los“. Bücher würden ganz wenig nachgefragt, das sei bei den vergangenen Veranstaltungen anders gewesen. 2020 sei der Andrang stärker gewesen, bestätigen auch Mila (13) und Ida (12), die im Domänenweg an der Eingangspforte gemeinsam Crêpes für den guten Zweck verkauften.