Flucht mit 1,6 Promille

Betrunkener Autofahrer rammt Streifenwagen in Nortorf

Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Neumünster wollte am Sonnabend einen Autofahrer auf der Landesstraße 328 kontrollieren, aber in Höhe der A7-Auffahrt Neumünster-Nord gab der Mann plötzlich Gas. Erst in Nortorf konnten zwei Polizeifahrzeuge das Auto anhalten – mit einem Crash. Der Fahrer hatte 1,6 Promille.