﻿Andreas Kreft löst Olaf Greve als Bürgermeister in Felde ab

Ein Mix aus „alten Hasen“ und neuen jungen Impulsgebern, so beschreibt Feldes neuer Bürgermeister Andreas Kreft (OLF) die neugewählte Gemeindevertretung, die sich am Dienstag konstituiert und gleich schon die ersten Beschlüsse gefasst hat.

Felde. Als sich Feldes Gemeindevertretung am Dienstagabend konstituierte, saßen noch sechs der ehemals 13 alten Gemeindevertreter am Tisch. Nachdem Grüne, SPD und CDU nicht mehr zur Kommunalwahl angetreten waren, hatte sich die Offene Liste Felde (OLF) als neue Gruppierung und die Wählergemeinschaft Felde (WF) zur Wahl gestellt. Sieben der 13 Sitze gingen an die OLF, sechs an die WF.