﻿Angelika Alwast: Liedertafel in Bordesholm soll reiner Männerchor bleiben

Eine Entscheidung in Bordesholm sorgt für ein Novum: Erstmals in der Geschichte der Bordesholmer Liedertafel steht eine Frau am Dirigentenpult. Im September übernahm Angelika Alwast die Chorleitung, ihre Probenarbeit kommt gut an – und sie lässt mit einer Äußerung zur Zukunft des Chores aufhorchen.

Bordesholm. Eine doppelte Gemeinsamkeit verbindet jetzt die Stadt Nortorf mit der Gemeinde Bordesholm. In beiden Kommunen bereichern Liedertafeln seit dem 19. Jahrhundert das kulturelle Leben – und seit wenigen Monaten „teilen“ sich der Männerchor der Bordesholmer Liedertafel und der gemischte Chor der Nortorfer Liedertafel dieselbe Chorleiterin. Während Angelika Alwast bereits seit 2015 in Nortorf aktiv ist, trat sie in Bordesholm erstmals im September ans Dirigentenpult.

"Einfach so" übernahm Angelika Alwast nicht die Nachfolge von Matthias Teupke, der nach 20 Jahren als Chorleiter der rund 30 Tenöre und Bässe aus persönlichen Gründen den Dirigentenstab beiseite legte. Mehrere Test-Proben absolvierte die Bisseerin, dann gaben der Liedertafel-Vorstand und der Chor grünes Licht. Und auch die Chorleiterin selbst stimmte nach den Probe-Chorproben dem Engagement in Bordesholm zu. "Ich war neugierig, wie es ist, mit einem Männerchor zu arbeiten", so Angelika Alwast. "Und ich muss sagen, es ist beeindruckend, der Klang ist einfach was Besonderes."

Liedertafel Bordesholm: Applaus für die „Neue“

In den ersten Monaten stand für Alwast die Vorbereitung für das Weihnachtskonzert in der Klosterkirche jetzt am dritten Advent im Blickpunkt. Für ihr Engagement gab es bei einer kleinen Weihnachtsfeier danach jede Menge Applaus vom Chor – auch von den Frauen, die alljährlich zusätzlich als Sängerinnen das Weihnachtskonzert des Männerchores bereichern. Gute Laune war auch bei Angelika Alwast angesagt: „Das war ein schönes Konzert, alles hat gut geklappt.“

Ob es einen Unterschied in der Chorleitungsarbeit zwischen einem Männerchor und einem gemischten Chor gibt? Die nebenberufliche Kirchenmusikerin verneint. Sie spricht von „netten Typen“, die Proben an den Dienstagen im Sportheim des TSV Bordesholm machen ihr Spaß. Das Kompliment bekommt sie von Reto Kretzdorn zurück: Der stellvertretende Vorsitzende der Bordesholmer Liedertafel spricht von einer guten und begeisternden Nachfolgerin von Matthias Teupke. Mehrere Sänger waren im Herbst dazugekommen, eigentlich wollten sie nur bis zum Weihnachtskonzert mitsingen. „Das hat denen aber so gut gefallen, dass sie unbedingt weiter dabei sein wollen“, sagt Kretzdorn. Er lobt die Art ihres Umgangs mit dem Männerchor: „Sie hat uns um den Finger gewickelt, aber nicht nach unserem Mund geredet.“

„Ein Männerchor ist etwas Einzigartiges“

Wie das Repertoire im nächsten Jahr gestaltet wird, ist noch offen. Angelika Alwast will das zukünftige Aufführungsprogramm mit den Sängern zusammen entwickeln. Das traditionelle Weihnachtskonzert bleibt gesetzt, auch die Konzerte in der Woche des Vogelschießens sollen weiter angeboten werden. Wichtig ist ihr, dass die Liedertafel ein reiner Männerchor bleibt – so lange das geht. Mit ihrer Meinung geht sie auf die Diskussionen in der Bordesholmer Liedertafel ein. Dort standen mehrfach Überlegungen im Raum, den Chor für Frauen zu öffnen. „Ein Männerchor ist etwas Seltenes und Einzigartiges, das ist ein großes Kulturgut“, erklärt die Chorleiterin. „Viele Menschen erfreuen sich einfach an diesem besonderen Klang.“