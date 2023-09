﻿Anschlussstelle Bordesholm: Drei Vollsperrungen auf der A 7 bis 2024

Bordesholm/Dätgen. Die A 7 bei Bordesholm wird bis Ende 2024 an drei Wochenenden von Freitagabend bis Montag früh voll für den Verkehr gesperrt. Die marode Brücke im Verlauf der L 49 wird abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt. Sie hat „Betonkrebs“. Für die Baustellenzeit wird eine Behelfsbrücke eingebaut. Ab kommender Woche ist bis zum 6. Oktober mit den ersten Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die marode Brücke im Verlauf der L 49 stammt aus dem Jahr 1970. Der Autohof Bordesholm und das interkommunale Gewerbegebiet von Dätgen, Nortorf und Bordesholm sind von dem Bauwerk quasi abhängig. Seit Ende 2021 ist nur noch eine einspurige Verkehrsführung erlaubt, Ampeln mit zum Teil längeren Rotphasen regeln den Verkehr. Im Rahmen einer Überprüfung der Brücke sind nach Angaben von Claus Reese, Abteilungsleiter Brückenbau der Autobahn GmbH in Rendsburg, schwere Schäden entdeckt worden, die durch das Eindringen von chloridhaltigem Wasser durch Streusalz verursacht worden sind.

An der Anschlussstelle Bordesholm der A 7 wird eine Brücke abgerissen (im Hintergrund) und durch ein neues Bauwerk ersetzt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren - hier präsentieren Stephan Redel (von links), Claus Resse und Torben Wiencke die Stelle, an der die Behelfsbrücke über die Autobahn führen wird. . © Quelle: Frank Scheer

„Betonkrebs nennt sich das in der Fachsprache“, führte Claus Reese aus. „Die eingedrungenen Stoffe lassen quasi den Beton ersprengen.“ Ein Statiker hat die Brücke 2021 überprüft und eine Freigabe nur noch für die einspurige Lösung gegeben. Auf der Behelfsbrücke wird es wieder eine Spur je Richtung geben. Auch Fußgänger und Radfahrer können dann den Baustellenbereich über den 7,50 Meter breiten A 7-Übergang wieder passieren. Momentan müssen sie eine weiträumige Umleitung über Schönbek nehmen.

Torben Wiencke, Pressesprecher der Autobahn GmbH, teilte mit, dass es für die Einrichtung der Baustelle auch auf der A 7 zu Behinderungen kommen wird – vom 25. September bis 6. Oktober werden immer wieder einzelne Fahrstreifen in beiden Richtungen gesperrt. Unter der Brücke wird es eine Inselbaustelle geben, dafür werden die Überholfahrbahnen in beide Richtungen gesperrt. „Der Verkehr wird aber zweispurig an der Baustelle sowohl in Richtung Norden als auch Süden vorbeigeleitet. Wegen der engen Situation und der Anschlussstelle Bordesholm wird zum Teil Tempo 60 angeordnet“, so Bauprojektleiter Stephan Redel.

Die Auffahrt Richtung Flensburg wird am Mittwoch, 4. Oktober, wegen Baustellenmarkierungen gesperrt. Am Donnerstag, 5. Oktober, ist die Anschlussstelle in Richtung Hamburg dicht. An beiden Tagen sollten Autofahrer die Anschlussstelle Warder nutzen, so die Autobahn GmbH. Einen genauen Termin für den Einbau der Behelfsbrücke nennt die Autobahn GmbH noch nicht. Ende November soll der Einschub erfolgen – dafür ist eine Vollsperrung der A 7, auf der täglich 50 000 bis 70 000 Autos fahren, vorgesehen. Der Termin mit Umleitungen werde rechtzeitig bekanntgegeben, so Wiencke.

Der Abriss der Brücke über der A 7 ist für Anfang bis Mitte Januar 2024 geplant. Auch hier ist wieder eine Vollsperrung am Wochenende vorgesehen. Zum Abbau der Behelfsbrücke im Herbst oder Winter 2024 wird es die dritte Sperrung geben. Restarbeiten sind in dem Bereich bis Mitte 2025 vorgesehen. Das Sanierungskonzept wird vom Bauunternehmen Spieker realisiert, das zuletzt auch den Abriss in Owschlag realisiert hatte. Der Bund investiert bei diesem Projekt insgesamt 7,9 Millionen Euro, so Torben Wiencke. Mit den betroffenen Gemeinden sowie den Gewerbebetrieben sowie dem Autohof Bordesholm sei das Sanierungsprojekt rechtzeitig angekündigt worden, hieß es auch.

