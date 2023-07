Antik-Hof Bissee feiert sein 50-jähriges Bestehen

Bissee. Der Antik-Hof in Bissee feiert 2023 sein 50-jähriges Bestehen in der Kombination Restaurant und Möbel. Renate Stamer übernahm 1972 den landwirtschaftlichen Betrieb in der Eiderstraße 13 von Johannes Prien und eröffnete 1973 den Antik-Hof. Diese fünf Jahrzehnte will der neue Eigentümer Arend Hesse am Sonntag, 16. Juli, mit einem kleinen Programm würdigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Juli 2017 übernahm Arend Hesse den Antik-Hof von Renate Stamer. Der ehemalige Geschäftsführer investierte in den folgenden Jahren. Aus der ehemaligen Polsterei und Tischlerei entstand ein Hotel mit zehn Doppelzimmern. Im Haus gegenüber, in dem Arend Hesse mit seiner Familie wohnt, sind zudem zwei Saunen entstanden

Antik-Hof Bissee: Hotelbetrieb startete zur Corona-Pandemie

„Im Januar 2020 sind wir fertig geworden. Und dann kam die Corona-Pandemie“, erinnert sich Hesse. Der Hotelbetrieb laufe aber sehr gut, die Auslastung liege bei 70 Prozent. „Menschen, die eine Kreuzfahrt ab Kiel gebucht haben oder mit der Fähre nach Skandinavien wollen, legen bei uns einen Stopp ein. Wir profitieren auch von Messen in Neumünster“, berichtet der Geschäftsmann weiter. Im Restaurant setzt man auf regionale Küche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stolz ist Hesse auf sein 20-köpfiges Team. An der Spitze steht der Chefkoch Julian Lau, der auf zehn Jahre Erfahrung beim Kieler Kaufmann zurückblickt, wo er auch Sterneköchen über die Schulter schauen konnte. Seit einem Jahr kocht Lau in Bissee. Von 12 bis 20 Uhr ist am kommenden Sonntag mit ihm und anderen das Open-Cooking angesagt. „Man kann verfolgen, wie das bestellte Essen zubereitet wird“, kündigt Arend Hesse an. Zudem wird ein Pianist für Hintergrundmusik sorgen.

Karin Russ, die seit 1984 das Möbel- und Antiquitätengeschäft betrieben und das Ende 2022 an ihren langjährigen Mitarbeiter Sacha Fey (54) übergeben hatte, betont auf Nachfrage: „Für den Antik-Hof sind Restaurant und antike Möbel eigentlich untrennbar. In den letzten 50 Jahren war das Ganze nicht nur ein Geschäft. Es war eine Keimzelle für Ideen.“

Antik-Hof Bissee: Trauer über das Ende der Open-Air-Galerie

Dinge wie die private Hilfsorganisation Sprungtuch, der Martinsmarkt mit zum Teil mehreren Tausend Gästen und der Skulpturenverein Bissee, dessen Vorsitzende Karin Russ noch heute ist, sind als Idee im Antik-Hof entstanden und realisiert worden. 2015 wurde das Engagement besonders gewürdigt: Renate Stamer und Karin Russ erhielt den Kulturpreis Bordesholm, überreicht vom Vorsitzenden Reinhard Koglin.

Dass der Skulpturenverein die Open-Air-Galerie in diesem Jahr zum letzten Mal veranstaltet, findet Arend Hesse sehr schade. „Gäste in Bissee verbinden Antik-Hof mit Skulpturenschau.“ Momentan läuft der 25. Skulpturensommer unter dem Motto „The last Waltz!“. Zu sehen sind bis Anfang Oktober 34 Arbeiten von über 20 Künstlerinnen und Künstlern. Über Neuerungen denkt auch Arend Hesse nach, Details wollte er aber noch nicht verraten.

Karin Russ betont weiter: „Die Ankündigung für den letzten Skulpturensommer hat sehr starke Reaktionen ausgelöst. Auch Unternehmen haben sich gemeldet und gefragt: Was können wir tun, damit es weitergeht? Aber es geht nicht weiter, wir wollen Platz für Neues schaffen.“ Vielleicht wird es im September oder Oktober eine Finissage geben. „Quasi ein Brainstorming für neue Dinge“, so Russ. Sie weist aber darauf hin, dass Neuerungen „immer mit dem Dorf“ passieren müssten. „Dann wird einem offen und tolerant begegnet.“ Ein Termin steht aber noch nicht fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Am Sonntag, 16. Juli, ist erst einmal die Erinnerung an 50 Jahre Antik-Hof angesagt. Ein kleiner Spaziergang durch das Dorf Bissee entlang der vielen Kunstwerke lohnt sich auf jeden Fall.

KN