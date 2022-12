﻿Anzeige gegen Bürgermeisterin: Schlagabtausch in Rendsburgs Ratsversammlung

Rendsburg. Kurz vor Beginn einer legendären Haushaltsdebatte hat sich die Ratsversammlung in Rendsburg am Donnerstagabend mit einem für die Stadt bisher einmaligen Vorgang beschäftigt.

Nach einer Strafanzeige wegen Untreue gegen die amtierende Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) durch den SPD-Ratsherrn und Finanzausschussvorsitzenden René Sartorius wollte die CDU die Sache im Rat diskutieren. Kurzerhand wurde eine Aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gesetzt – ein Novum in der Kommunalpolitik der Stadt.

Debatte um Verkauf der Neuen Heimat: Unterstützung von CDU, FDP und Grünen

Für die Ratsherren und Frauen war die Debatte ein Drahtseilakt. Denn: Hintergrund der Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Kiel ist der geplante Verkauf der Seniorenwohnanlage „Neue Heimat“ deren Details wie Kaufpreis und Abwicklung nur hinter verschlossenen Türen besprochen werden dürfen.

Unterstützung für die Bürgermeisterin kam vor allem aus den Bündnis-Fraktionen von CDU, FDP und Grünen. „Es macht mich fassungslos“, sagte CDU-Fraktionschefin Anja von Allwörden zur Strafanzeige. „Das Niveau hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.“ Die Anzeige sei auf Basis einer Vorlage erfolgt, der zugehörige Vertrag noch nicht ausgearbeitet oder gar unterschrieben. Von Allwörden fürchte „negative Auswirkungen auf die künftige Zusammenarbeit mit Vertragspartnern“. Wenn auf Mehrheitsbeschlüsse mit Strafanzeigen regiert würde, sei das Wesen der Demokratie gefährdet, so die CDU-Fraktionsvorsitzende.

Rendsburg: Vorwürfe in der Ratsversammlung

Ähnlich äußerte sich auch FDP-Urgestein Fritjof Wilken: „Das, was wir hier erleben, ist ein Angriff auf die repräsentative Demokratie. Eigene abweichende Meinungen werden im Streit durch Abstimmungen und Wahlen entschieden.“ Ratsherr Sartorius hätte für seine Bedenken in Sachen „Neue Heimat“ auch den Weg über ein Verwaltungsgericht gehen können, dies aber auf eigenes finanzielles Risiko, so Wilken.

„Jetzt wendet sich ein gewähltes Mitglied dieser Ratsversammlung an die Staatsanwaltschaft mit der Unterstellung, die Bürgermeisterin habe oder wolle eine Straftat begehen. Dieses Vorgehen ist kostenlos.“ Die Anzeige verletze die demokratisch legitimierten Verhaltensweisen, sagte Wilken und forderte von Sartorius: „Ziehen Sie die Anzeige zurück.“

Grüne: Vorgang zu den Akten legen

Auch Ratsfrau Helma Böhmer (Grüne) verteidigte die Bürgermeisterin. Diese habe schließlich im Auftrag der Politik gehandelt, die SPD dagegen in den vergangenen Jahren in Sachen „Neue Heimat“ alle „konstruktiven Versuche abgeblockt“, so Böhmer. Die Vorwürfe gegen die Bürgermeisterin seien „haltlos“, der Vorgang gehöre zu den Akten gelegt.

SPD-Fraktionschef: Anzeige ist nicht der richtige Weg

Rückendeckung bekam Sartorius von seinem Fraktionschef Matthias Bruhn. Mit seiner Anzeige habe der Ratsherr kein Gesetz gebrochen oder gegen geltendes Recht verstoßen. Forderungen, Sartorius solle sein Mandat zurückgeben, wies Bruhn daher klar zurück. In der Art des Vorgehens will aber auch der SPD-Fraktionschef nicht mitziehen. „Meine persönliche Meinung ist, dass die Strafanzeige nicht der richtige Weg ist“, so Bruhn.

SSW fordert mehr Sachlichkeit

Für mehr Sachlichkeit sprach sich Ratsherr Bernhard Ravens aus. „Ich plädiere für etwas mehr Entspanntheit“, sagte der SSW-Ratsherr. Sartorius könne und dürfe als Bürger der Stadt und gewähltes Mitglied der Ratsversammlung den Rechtsweg beschreiten. „René Sartorius hat getan, was er aus seiner Sicht tun musste“, so Ravens. Jetzt müsse man die Entscheidung der Staatsanwaltschaft abwarten. „Möglicherweise wird die Anzeige auch zu einer Retourkutsche.“

Neue Heimat bleibt unbequemes Thema

Sartorius selbst verteidigte sein Vorgehen. „Seit der Kommunalwahl hat die Allianz eine stabile Mehrheit. Wie soll ich da etwas verhindern?“, fragte der Finanzexperte. Es gehe ihm um eine Sachlösung. Die Bürgermeisterin trage mit ihrer Unterschrift die Verantwortung und sei in der Haftung. „Offenbar hat sie schlechte Berater – in der Verwaltung oder im Bündnis“, so Sartorius mit Blick auf die Bürgermeisterin, die sich am Donnerstagabend nicht in der Sache äußerte.

Stadtpräsident Thomas Krabbes (CDU) beendete schließlich die Aktuelle Stunde. „Die Bürgermeisterin hat ein unbequemes Thema geerbt. Der Rat hat Respekt davor.“