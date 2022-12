﻿Imland: Arbeitskreis fordert Neubewertung der Klinik-Lage

Eckernförde. Der Arbeitskreis Imland kritisiert die Umstände der Entscheidung des Landeskrankenhausausschusses gegen eine Umsetzung der Bürgerentscheid-Forderungen zur Imland-Klinik. Der Ausschuss hatte einen entsprechenden Antrag der Imland GmbH, den Standort Eckernförde als Haus der Grund- und Regelversorgung (Szenario 1) zu erhalten, abgelehnt. Der Beschluss sei ohne eine Neubewertung der Situation gefallen, beklagt der Arbeitskreis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er fordert dagegen eine neue Versorgungsbedarfsanalyse sowie die Einbeziehung eines drohenden Versorgungsmangels in der ambulanten Chirurgie und der Notfallversorgung bei einer geplanten Schließung der stationären Versorgung in Eckernförde. „Das war zum jetzigen Zeitpunkt eine unnötige und fahrlässige Entscheidung des Landeskrankenhausausschusses“, kritisiert der Arbeitskreis-Sprecher und Allgemeinmediziner, Dr. Ulf Ratje. Der Beschluss habe zudem nicht für Klarheit gesorgt, da ein Sanierungskonzept für die Imland-Kliniken noch ausstehe.

Kein zeitlicher Druck für eine schnelle Entscheidung

Da durch das laufende Insolvenzverfahren die Imland GmbH ohnehin nicht mehr an den Bürgerentscheid gebunden sei, habe ein zeitlicher Druck für eine schnelle Entscheidung nicht bestanden, sagt Ratje. Gleichzeitig hat aus Sicht des Arbeitskreises der Bürgerentscheid in 2022 auch zu keiner Verzögerung mit Blick auf die „geplante Demontage“ der Eckernförder Klinik geführt. Allein am Rendsburger Standort seien keine nennenswerten Einschnitte zu erkennen, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage in diesem Jahr hätten erfolgen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Arbeitskreis Imland steht gemeinsam mit dem Wirtschaftskreis Eckernförde für den Erhalt der Grund- und Regelversorgung an beiden Klinik-Standorten, Rendsburg und Eckernförde. „Wir sind weiterhin zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit“, so der Sprecher. Es sei nicht zu spät, auf die Vorschläge einzugehen und sie im Rahmen des Sanierungskonzeptes dem Landeskrankenhausausschuss vorzulegen. Die Entwicklung eines rein ambulanten Versorgungsmodells für Eckernförde werde man allerdings nicht unterstützen.