﻿Auch Gettorf betroffen: Kirchenkreis streicht weitere Pfarrstellen

Rendsburg. Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde regelt seine Finanzen neu. Eine jetzt von der Kirchenkreissynode beschlossene Finanzsatzung hat vor dem Hintergrund langfristig sinkender Kirchensteuereinnahmen Licht und Schatten. Denn: Künftig sollen die Jugendarbeit und die Kirchenmusik in den Gemeinden finanziell besser ausgestattet werden. Gleichzeitig werden weitere Pfarrstellen gestrichen – unter anderem in Gettorf.

Mehr Geld für Musik und Jugend

Ein wichtiger Punkt der neuen Satzung ist mehr Geld für die Jugendarbeit in den Gemeinden. Die Synodalen entschieden sich dafür, die Jugendkirche mit festen Mitteln in der neue Finanzsatzung zu verankern. Aber: Die einzelnen Gemeinden bekommen das Geld erst, wenn sie ein Konzept vorlegen.

„Konzepte können Kirchengemeinden gemeinsam erstellen, wie es bereits in Rendsburg und Umgebung passiert“, teilt der Kirchenkreis mit. „Sie können diese Aufgabe aber auch dem Kirchenkreis übertragen und beispielsweise Konfi-Camps von der Jugendarbeit im Zentrum für Kirchliche Dienste durchführen lassen.“

Mehr Spielraum in der Fläche

Ebenfalls finanziell gestärkt wird die Kirchenmusik. Auch dafür sollen die Gemeinden künftig mehr Geld vom Kirchenkreis bekommen, wenn sie ein Konzept vorlegen. Die Eckernförder Kirchenmusikdirektorin Katja Kanowski begrüßt die Neuregelung. Allerdings seien die Mittel allein noch nicht auskömmlich.

„Der Gr0ßteil der Finanzierung obliegt weiterhin den Gemeinden“, unterstreicht Kanowski. Die neue Finanzsatzung könne mit Blick auf die Kirchenmusik jedoch dazu beitragen, „etwas mehr Spielraum auch in der Fläche zu bekommen“.

Immer weniger Mitglieder in der Kirche

Vor dem Hintergrund weiter sinkender Zahlen bei den Mitgliedern und damit auch weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer werden im Kirchenkreis weitere Pfarrstellen gestrichen. „Zwei Pfarrstellen wurden reduziert, eine weitere ganz aufgehoben“, heißt es zum Beschluss der Synode. Damit folge die Synode den Vorgaben der Pfarrstellenentwicklung in der Nordkirche.

Nun wird zum Beispiel in Gettorf – der zentralen Kirchengemeinde im Dänischen Wohld – reduziert. Ursprünglich hatte die Gemeinde dort drei Pfarrstellen: Zwei in Gettorf mit den Pastoren Frank Boysen und Björn Ströh sowie eine in Schinkel mit Pastor Dirk Schulz, der die Gemeinde im vergangenen Jahr in Richtung Schweiz verlassen hatte. Nun steht fest: Diese Stelle wird zur Hälfte nicht wieder nachbesetzt.

Propst Matthias Krüger bei der Synode des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde. © Quelle: Helge Buttkereit / hfr

Dies hänge vor Ort auch mit den mit den Mitgliederzahlen zusammen und betreffe den ganzen Bereich der Nordkirche, erklärt Helge Buttkereit. „Generell wird die Zahl der Pfarrstellen in der Landeskirche abschmelzen.“ Klar sei aber auch: „Es betrifft keine Personen, es betrifft nur die Neuausschreibung der Pfarrstelle in Gettorf.“

Bis zuletzt hatte die dortige Kirchengemeinde versucht, den Wegfall der halben Stelle abzuwenden. Auf der Tagung der Synode schließlich erreichte Propst Sönke Funk jedoch eine E-Mail der Kirchengemeinde, die dem Vorhaben schließlich zustimmte. Dies teilt der Kirchenkreis mit.

Demnach habe die Kirchengemeinde die Reduktion der Pfarrstelle von einer ganzen auf eine halbe zwar bedauert, „stimmte ihr aber bei ihrer parallel zur Synode stattfindenden Klausurtagung zu“. Die beiden weiteren von der Streichung betroffenen Pfarrstellen gehören zur Kirchengemeinde Rendsburg.