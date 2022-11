Einen Weihnachtsmarkt fast wie gehabt, verspricht die „Lütte Wiehnacht“ auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg zu werden. Statt auf Eis soll dort auf Kunststoff mit Schlittschuhen gelaufen werden.

Rendsburg. Den Eisbahnen wurde als Energiefresser in vielen Städten im Lande eine Absage erteilt – auch in Rendsburg. Die Energiekrise in Folge des Ukrainekriegs und hoher Stromverbrauch nur zum Vergnügen – das passt nicht zusammen. Eine Schlittschuhbahn soll es auf dem Weihnachtsmarkt „De lütte Wiehnacht“ in Rendsburg aber dennoch geben. Ab Montag, 21. November, 11 Uhr soll das Kufenflitzen starten.